Joó István: Történelmi csúcson az amerikai beruházások
Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához – jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben. Az előző héten lezajlott magyar-amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházásai együttműködéseket is eredményezett, melynek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az ABBVIE, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.
Csak az idei esztendőben 9 amerikai beruházást jelentettünk be, melynek jelentős része a legújabb technológiák érkezését, és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi – hívta fel a figyelmet Joó István, hozzátéve: a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről fognak bejelentést tenni. Mint folytatta, az előrehaladott tárgyalások ismeretében tovább fog bővülni a lista, így történelmi csúcsot fogunk elérni.
A 2014-ben alapított HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő, befektetésösztönzéssel foglalkozó országos szervezet. Legfontosabb feladata, hogy térítésmentes szakmai segítséget nyújtson azon külföldi és magyar vállalatoknak, amelyek Magyarországon kívánnak befektetni. A HIPA 2014. január 1. és 2024. december 31. között 2.200 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel 59,2 milliárd eurónyi beruházáshoz és országszerte csaknem 170 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.