Joó István: Történelmi csúcson az amerikai beruházások

2025. november 10. 10:59

A stabil diplomáciai kapcsolatok kézzelfogható gazdasági előnyökhöz vezetnek, és tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei – értékelte Joó István kormánybiztos az előző héten zajlott magyar-amerikai csúcstalálkozó eredményeit. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházás nem került még bejelentésre, mint 2025-ben.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt. Azzal, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre. Emellett a növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.

Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához – jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben. Az előző héten lezajlott magyar-amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházásai együttműködéseket is eredményezett, melynek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az ABBVIE, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.

Csak az idei esztendőben 9 amerikai beruházást jelentettünk be, melynek jelentős része a legújabb technológiák érkezését, és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi – hívta fel a figyelmet Joó István, hozzátéve: a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről fognak bejelentést tenni. Mint folytatta, az előrehaladott tárgyalások ismeretében tovább fog bővülni a lista, így történelmi csúcsot fogunk elérni.

A 2014-ben alapított HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő, befektetésösztönzéssel foglalkozó országos szervezet. Legfontosabb feladata, hogy térítésmentes szakmai segítséget nyújtson azon külföldi és magyar vállalatoknak, amelyek Magyarországon kívánnak befektetni. A HIPA 2014. január 1. és 2024. december 31. között 2.200 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel 59,2 milliárd eurónyi beruházáshoz és országszerte csaknem 170 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.