Orbán Viktor is elbúcsúztatta Babost

Szerző: gondola

2025. november 10. 14:58

Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán egy "Szép volt Timi!" feliratú közös kép posztolásával köszönte meg Babos Tímea eddigi pályafutását.

Az MH ezzel kapcsolatosan arra emlékeztetett, hogy Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani 7:6 (7-4), 6:1-re kikapott a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens orosz-belga duótól a páros szombati döntőjében a női teniszezők Rijádban zajló WTA-világbajnokságán. Babos Tímea a finálé után a pályán tett nagy bejelentést, minden bizonnyal hamarosan befejezi a pályafutását.