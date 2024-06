Zsigmond Gábor történész lesz a Nemzeti Múzeum vezetője

2024. június 17. 13:49

Az új főigazgató személyét Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter jóváhagyásával - olvasható a Magyar Nemzeti Múzeum közleményében. "Célom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum az örökségre és meglévő értékeire építkezve egy együttműködésekre nyitott, a magyar múzeumügyet szolgáló és erősítő, katalizátorként és kompetenciaközpontként is működő, a magyar kulturális örökséget nemzetközi térben is bemutató erős, lendületes intézménnyé fejlődjön" - emelte ki az új főigazgató.

Zsigmond Gábor szerint a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy erősebb, a Kárpát-medencében és a közép-európai régióban aktívabb intézménnyé kell válnia, ami képes támogatni a magyar múzeumügyet, egyben pedig otthonává válhat mindazoknak, akik az intézmény több mint 220 éve töretlen céljaiért tenni kívánnak. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum kiemelt feladatának tartja a széles körű együttműködések megteremtését a hazai és nemzetközi múzeumi világban, az egyetemekkel, a tudományos élet szereplőivel, a társadalmi szervezetekkel, az intézmény támogatóival, a sajtóval és mindenekelőtt a látogatókkal - áll a közleményben.

Zsigmond Gábor közel két évtizede dolgozik a múzeumi ágazatban

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem mellett több hazai és külföldi egyetem vendégelőadójaként elsősorban kulturális fejlesztésekkel, örökségmenedzsementtel, kiállításszervezéssel és Magyarország modernkori fejlődésével foglalkozik - tették hozzá. Az elmúlt években az új Közlekedési Múzeum nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásában szakmai vezetőként vett részt, emellett a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megőrzéséről szóló kormányhatározat végrehajtásának projektvezetőjeként nevéhez fűződik többek között a Horthy Miklós által egykor használt Turán vasúti szalonkocsi hazahozatala és restaurálási munkáinak megkezdése. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyetteseként közvetlen irányítása alá tartoztak a muzeológiai, digitalizálási, kiállításszervezési, restaurátori, műtárgynyilvántartási szakterületek, valamint a nemzetközi ügyek.

MTI