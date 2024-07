Százéves a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség

2024. július 2. 21:03

Százéves a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (Association Internationale de la Presse Sportive, AIPS), amelyet 1924-ben a második párizsi olimpia helyszínén, egy bokszterem szorítójában alakítottak meg.

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) közösségi oldala szerint a 1924. július 1-én a párizsi Elysée utcában jelképesen a Sporting Club de France ökölvívó-szorítójában rendezett alapításnál a magyar sportsajtó két kiemelkedő alakja, Vadas Gyula, a Nemzeti Sport akkori főszerkesztője és Mamusich Mihály, a lap Európa-hírű főmunkatársa és labdarúgó-szakírója is jelen volt.



Az MSÚSZ bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az AIPS és a magyar sportújságírás története nem csak a kezdetekkor kapcsolódott össze. Vadas Gyulát 1928-ban a szervezet alelnökévé választották, jelenleg pedig ezt a tisztséget tölti be Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke is.



A szövetség az elmúlt száz évben világszervezetté formálódott, minden kontinensről van tagszövetsége, és összesen 161 ország a tagja. Az MSÚSZ szerint Magyarország fontos és aktív résztvevő, és az ország lélekszámához képest Magyarországon a legmagasabb az AIPS-tagok száma.



Az AIPS tavaly júliusban éppen Budapesten indította centenáriumi évét.

Az AIPS magyar tisztségviselői:

Mamusich Mihály, Nemzeti Sport: A megalakulást előkészítő választott bizottság tagja (1923-1924)

Vadas Gyula, Nemzeti Sport: az AIPS alelnöke (1928-1936)

Mamusich Mihály, Nemzeti Sport: az AIPS alelnöke (1936-?)

Somogyi Vilmos, Esti Kurir: az AIPS választmányának tagja (1936-1944)

Szombathy István, Népsport: főtitkárhelyettes, (1964-1977)

Gyulai István, Magyar Televízió: főtitkárhelyettes (1977-1989), főtitkár (1989-1992)

Gyárfás Tamás, Sport Plusz: főtitkárhelyettes (1992-1997), az operatív irányító testület (büro) tagja (1994-1997)

Boskovics Jenő, nyugdíjas (korábban MTI, Népsport/Nemzeti (nép) Sport, Nemzeti Sport, Foci), a World Weightlifting főszerkesztője: főtitkárhelyettes, majd pénztárnok (1997-2005)

Dobor Dezső, szabadúszó: végrehajtó bizottsági tag (2009-2017)

Csisztu Zsuzsa, Nemzeti Sport: végrehajtó bizottsági tag, majd alelnök (2017-)

Szöllősi György, Nemzeti Sport: az AIPS Europe alelnöke (2019-)

