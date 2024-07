Toborzást szervezett hadseregünk Dócon

2024. július 6. 13:52

Éleslövészettel egybekötött nyílt kiképzési napot és toborzást szervezett a Magyar Honvédség szombaton a Csongrád-Csanád vármegyei Dócon.

Illusztráció – honvedelem.hu

Huszár Ferenc ezredparancsnok az MTI-nek elmondta, a honvédség különböző élményprogramokkal szeretné meggyőzni a fiatalokat arról, hogy jó döntést hoznak, ha érdeklődnek a katonai pálya és közösség iránt.



Ismertetése szerint a Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj eseményén résztvevők airsoft fegyvereket tudtak kipróbálni és a katonáktól személyes tájékoztatást kaptak, amelyek fényében a döntésük megalapozott lehet.



Huszár Ferenc a területvédelmi tartalékos katonák kiképzéséről elmondta, több lehetőség is van a felkészítésre. Vannak olyan fiatalok, akik a nyári, tanulmányok közötti időszakban 25 napra bevonulnak a honvédségbe, de van olyan lehetőség is, hogy hétvégente járjanak kiképzésre - tette hozzá.



Az ezredparancsnok kiemelte: július elsejétől a kormány jelentős összeget fordít arra, hogy ösztönözze és honorálja a tartalékos szolgálatot. A területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjat kapnak, valamint a szolgálat időtartamára évenként bruttó 600 ezer forint jár havi bontásban - ismertette.



"Magyarország azt az utat választotta, hogy a fiataloknak nem behívót, hanem meghívót ad" - fogalmazott Huszár Ferenc, hozzátéve, ez eredményezi azt, hogy a honvédség nem szeretné a fiatalokat a saját közösségükből kiszakítani, ahol élnek, dolgoznak, vagy tanulnak.



Nagyon fontos, hogy a fiatalok ezeket a közösségeket erősítsék, akár civilként, akár katonaként is, így kitűzve maguk elé egy célt, ami a toborzókampány mottója is: Szeretem, megvédem! - hangsúlyozta az ezredes.

mti