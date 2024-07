A zivatarokhoz felhőszakadás és viharos széllökések társulhatnak

2024. július 16. 07:15

Kedden még tovább forrósodik a levegő, hiszen délkeleten akár 41 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Emellett szórványosan valószínű zápor, zivatar. Szerdán az ország északi, északnyugati felén mérséklődik a forróság, de délkeleten még továbbra is 40 fok közelében alakulhat a csúcsérték. A hét második felére utóbbi tájakon is néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható és a déli óráktól főleg a középső országrészben, valamint az Északi-középhegységben számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás és viharos széllökések társulhatnak. A déli, délkeleti, majd este a Dunántúl északnyugati részén az északira forduló szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 35 és 42 fok között várható, a zivatarosabb tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum. Az idei nyár eddigi, ha nem a legforróbb napja elé nézünk; az abszolút melegrekord is megdőlhet. Késő este 21 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

met.hu