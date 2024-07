Elvadult a szélsőséges politikus EU-kampánya

2024. július 16. 11:38

Hiányoznak a szavazatok az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen csütörtökön esedékes újraválasztásához, "rezeg a léc", ezért az elnök már "minden mindegy alapon" kampányol - hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a Facebookon hétfőn közzétett bejegyzésében.

"Von der Leyen igazi globalista meggyőződésű, háborúpárti brüsszeli bürokrataként a politikai túléléséért folytatott kampányában elő is vette az ilyenkor arrafelé használatos aduászt: vadul nekitámadt a szuverenista, patrióta és békepárti erőknek, politikusoknak" - írta a képviselő.



Deutsch szerint a bizottság elnöke "frakciókon átívelő háborúpárti koalíciót szervez maga mögé, miközben Orbán Viktort gyalázza, Magyarországot támadja és akar újabb büntető intézkedéseket hozni hazánk ellen".



Rámutatott, hogy a háborúpártiak szerint a magyar miniszterelnök békemissziója főbűnnek számít, ezért az Európai Bizottság és annak tagjai bojkottálják a magyar soros elnökség által szervezett budapesti informális miniszteri találkozókat.



A fideszes képviselő úgy véli, hogy "Ursula von der Leyen egyszerre két lovon is fordítva ül", és nem használhatja fel saját politikai hasznára egy uniós intézmény, az Európai Bizottság működtetését. "Ha valami, hát ez biztosan ellentétes az uniós szerződésekkel" - szögezte le.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Von der Leyen által meghirdetett - személyes kampánycéljait szolgáló bojkott - valójában nem is a soros elnökségi feladatokat ellátó tagállamot bünteti, hanem mind a 27 szuverén tagállam tanácsi képviselőivel szemben elfogadhatatlan magatartás, "az európai együttműködés nettó szétverése".

mti