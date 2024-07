Izrael megölte a Hamász katonai vezetőinek a felét

2024. július 16. 19:36

Az izraeli hadsereg (IDF) megölte a Hamász katonai vezetőinek felét- közölte az IDF kedden.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy több mint kilenc hónappal a háború kitörése után a Hamász katonai vezetésének felét, s a szervezet összesen mintegy harmincezer fegyvereséből, valamint az Iszlám Dzsihád és más szervezetek további néhány ezer harcosából 14 ezret öltek meg vagy fogtak el.



A jelentés szerint a Hamász zászlóaljainak többsége súlyos veszteségeket szenvedett a szárazföldi hadműveletben, majd a visszatérő rajtaütésekben, de három zászlóalja ellen még nem hajtottak végre támadást.



Még mindig magas szinten működik egy zászlóalj Hán-Júnisz és Rafah között, valamint Deir al-Balahban és Nuszeiratban. A hadsereg végzett hat dandárparancsnoki, több mint 20 zászlóaljparancsnoki, és mintegy 150 századparancsnoki rangú Hamász-tiszttel.



Az IDF úgy véli, hogy a Hamász hiányt szenved katonákban és fegyverekben, csökkentek a parancsnoki és irányítási képességei, és "repedések" vannak a fegyveresek és parancsnokok motivációjában. "Túlélő üzemmódban" működnek, s a harcosok hiányát civilek toborzásával próbálják megoldani. A hadsereg azt is közölte, hogy a Hamász számára nehézséget jelent a hosszú tartózkodás az alagutakban és a nyári hőség.



Izrael a háború kitörése óta a Gázai övezetben 37 ezer célpontot támadott a levegőből, köztük több mint 25 ezer katonai építményt és rakétakilövő állomást. A jelentés szerint hónapokig fog tartani a gázai-egyiptomi határ mentén az összes alagút felderítése.

Izraelben úgy vélik, hogy a Hamász továbbra is képes megtámadni az IDF-nek az övezetben harcoló egységeit, és képes rakétákat indítani akár Tel-Aviv és Jeruzsálem irányába is. Ugyanakkor már elvesztette jelentősebb fegyvergyártó kapacitásait, melyeket Izrael megsemmisített, és ezért már csak jóval szerényebb minőségű fegyvereket képesek előállítani.



mti