Izrael légicsapással megölte a Hamász egyik parancsnokát

2024. július 23. 14:06

Az izraeli hadsereg kedden légicsapással megölte a palesztin Hamász katonai szárnyának helyi parancsnokát és az Al-Aksza Mártírjainak Brigádjai nevű palesztin katonai szervezet helyi vezetőjét Ciszjordániában.



A hadsereg szóvivője arról számolt be, hogy az izraeli légierő támadást intézett Ciszjordánia északi részén, Túl-Karmban, ahol tűzharc tört ki izraeli katonák és palesztin fegyveresek között.



Palesztin jelentések szerint a drónnal végrehajtott légicsapásban végeztek Asraf Nafettel, a Hamász katonai szárnyának helyi parancsnokával, valamint az Al-Aksza Mártírjainak Brigádjai helyi egységét vezető Mohamed Abu Abddal.



A rámalláhi jelentések szerint az izraeli rajtaütés során a túl-karmi menekülttáborban legalább öt ember életét vesztette, és hárman megsebesültek. A Palesztin Vörös Félhold szerint a halottak között egy nő is van.



A Palesztin Hatóság Rámalláhban működő egészségügyi minisztériuma arról is beszámolt, hogy az izraeli hadsereg szintén Ciszjordániában, a Hebron melletti Széírben megölt két palesztint, egyikük a 39 éves Dzsihád Salada volt.



Az izraeli hadsereg szóvivőjének jelentése szerint az éjszaka folyamán az izraeli légierő vadászgépei megtámadták a libanoni síita Hezbollah épületeit és létesítményeit a dél-libanoni Houla és Ajta-as-Sab falvak térségében. Előzőleg, hétfőn a Hezbollah számos rakétát és drónt indított Izrael északi határvidéke ellen.



MTi