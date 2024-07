25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács

2024. július 23. 17:07

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot kedden, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

A döntés alapján a kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,75 százalékra, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,75 százalékra mérséklődik.



Az MNB honlapján közzétett indoklás szerint az inflációs kilátások összhangban állnak a júniusi inflációs jelentés előrejelzésével. A magyar gazdaság növekedése, a magas devizatartalék, a folyó fizetési mérleg tartós aktívuma, a kormányzati hiánycsökkentő intézkedések és a körültekintő monetáris politika javítják az országkockázati megítélést, de a változékony pénzügyi piaci környezet, a geopolitikai feszültségek és az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is indokolják az óvatosságot - írták.



A kedvező belföldi folyamatok közül kiemelték a fogyasztói bizalom erősödését, a reálbérek emelkedését, valamint a fogyasztás élénkülését, amely a továbbiakban segítheti a GDP-növekedést. A beruházások csökkenése ugyanakkor ezzel ellentétesen hat, a mérsékelt európai konjunktúra pedig a kivitelt hátráltatja. Az újabb beruházások kedvező hatásával a következő években lehet majd számolni, 2025-től kiegyensúlyozott szerkezetű növekedés és egyre nagyobb exportpiaci részesedés várható.



A GDP idén 2,0-3,0 százalékkal nőhet, az infláció 3,0 és 4,5 százalék között alakulhat. A piaci szolgáltatások dezinflációja továbbra is lassú, ezért annak árazási döntéseit kiemelten figyelik a továbbiakban - jelezte indoklásában az MNB.



Hozzátették: hasonló folyamatok látszanak nemzetközi szinten is, a szolgáltatások árszintjének alakulása világszerte fékezi a dezinflációt. A külső konjunktúra alakulását kedvezőtlenül befolyásolja az orosz-ukrán háború, a feszült geopolitikai helyzet és az európai ipar termelését övező kockázatok is. A geopolitikai konfliktusok fennakadásokat okozhatnak a globális értékláncokban, bár a visszafogott világgazdasági kereslet mérsékelt inflációs rátákat vetít előre.



Az indoklás szerint a dezinflációt övező kockázatok, a befektetői hangulat változékonysága, a meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája óvatos és türelmes monetáris politikát tesz szükségessé. A tanács továbbra is folyamatosan értékeli a makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, a kockázati környezet alakulását; az alapkamat mértékéről ezek alapján dönt. A monetáris szigor pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, valamint az inflációs cél fenntartható eléréséhez - tették hozzá.

MTi