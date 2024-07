Az Európai Parlament kirekesztette a jobbközép képviselőit

2024. július 24. 14:51

A jobbközép és a jobboldal részeinek kizárása az európai parlamenti bizottságokból nem bölcs döntés, ha így indítanak, rosszul kezdenek - mondta Matteo Salvini, a Liga olasz párt vezetője azután, hogy pártja, amely a Patrióták Európáért frakció tagja, egyetlen bizottsági vezetői posztot sem kapott az EP-ben.

Matteo Salvini sajnálatát fejezte ki, hogy "Brüsszelben egyesek nem tartanak tiszteletben, olaszok és európaiak szavazatát kizárva, olyan pártokat, melyekre több millióan voksoltak" a júniusi európai parlamenti választásokon.



"Ha így tesznek, rosszul indítanak, (...) szükségük lesz a támogatásunkra" - mondta a Liga politikusa, aki július 8-án jelentette be, hogy a jobboldali olasz párt az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsaládból kilépve a Patrióták Európáért-hoz csatlakozik.



A Liga EP-képviselője, a Patrióták Európáért egyik alelnöke, Roberto Vannacci közösségi oldalán megjegyezte, "a nép jobbra szavazott, de az Európai Unió balra tolódik! Ezt gondolom Ursula von der Leyenről és az Európai Parlament első napjairól."



A Liga a Patrióták Európáért tagjaként egyetlen helyet sem szerzett az Európai Parlament szakbizottsági elnökeinek és alelnökeinek keddi megválasztásán.



Az Európai Konzervatívok és Reformerekhez (ECR) tartozó Olasz Testvérek (FdI) olasz kormánypárt római képviselője, Giovanni Donzelli szerdán azt mondta, nem csalódottak az európai bizottságok vezető tisztségeinek szétosztása miatt.



"Természetes, hogy mindannyian mindig többet akarunk elérni Olaszország számára. Minden párt, a politikai családján belül, megtette lépéseit. Olaszország súlyát annak alapján fogjuk lemérni, amit a különböző dossziék területén tudunk elérni, nemzetünk érdekei szerint. Akkor is, amikor az FdI sokkal kisebb volt, mint most, Giorgia Meloni képviselni tudta egy másik Európa érdekeit. Biztosak vagyunk benne, hogy Giorgia Meloni jelentős eredményeket ér el Olaszország és Európa számára" - hangoztatta Donzelli az olasz képviselőház előtt nyilatkozva újságíróknak.



Az ECR három elnöki és tíz alelnöki pozíciót szerzett. "Tizenháromszor a vörös és zöld baloldal megpróbálta kicsinálni jelöltjeinket. Néha egyetlen szavazaton, más esetben több szavazaton múlott: tizenháromszor veszítettek. Köszönjük a jobbközép barátainknak a támogatást, (...) magamra tetoválom a 13-as számot" - jegyezte be közösségi oldalára Nicola Procaccini, az ECR társelnöke, az FdI politikusa.



Az ECR a költségvetési (BUDG), a mezőgazdasági és vidékfejlesztési (AGRI) és a petíciós (PETI) bizottság elnöki székét szerezte meg, de egyiket sem az Olasz Testvérek képviselője kapta meg. Az Olasz Testvérek hat alelnöki pozíciót szereztek.



Olaszország egyetlen bizottság elnöki széket tudott szerezni: a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, Antonio Decaro az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) képviselőjeként a környezetvédelmi bizottság élére került.



A jobbközép Hajrá Olaszország (FI) is elveszítette az alkotmányjogi bizottság élén korábban betöltött elnöki tisztségét, amelyet az Európai Néppárt egy másik tagjának adott át.



MTi