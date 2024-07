Megkezdődött a 199. balatonfüredi Anna-bál

2024. július 27. 22:36

Megkezdődött a 199. balatonfüredi Anna-bál, amelynek szombati megnyitóján a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója két szóval, a hagyománnyal és a szépséggel jellemezte a rendezvényt.

Biró Marcell hangsúlyozta: az elmúlt mintegy kétszáz évben több ezer bálozó élhette át az Anna-báli hagyományt.



Az Anna-bálok tradíciója is igazolja, hogy nekünk, magyaroknak van mire büszkének lennünk, van mit megőriznünk, van mit megvédenünk - jelentette ki.



Biró Marcell kiemelte: mindannyiunknak szerepe van abban, hogy megőrizzük az értékeket, amelyeket a rendezvény is megtestesít.



Magyarország az Anna-bállal nyugodtan bemutatkozhat a világnak: Magyarország a béke, a szabadság és a józan ész helye, és a kormány azon dolgozik, hogy ez így is maradjon - fogalmazott.



Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP) Mohács polgármestere a két település közti hasonlóságokról beszélt. Mindketten vízparti települések, fesztiválvárosok, rendelkeznek hungarikumokkal és tagjai a Városok, Falvak Szövetségének - mondta.



Hozzátette: a két város közti kulturális testvérvárosi együttműködést biztosan tartalommal töltik meg, hiszen jövőre az Anna-bál lesz 200 éves, míg 2026-ban a mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek.



Bóka István (Fidesz-KDNP), Balatonfüred polgármestere köszöntőjében felhívta a figyelmet az Anna-bál jövőre esedékes bicentenáriumára. Ugyanebben az évben ünneplik a városhoz "ezer szállal kötődő" Jókai Mór születésének kétszázadik évfordulóját.



A polgármester reményeit fejezte ki, hogy méltó módon tudják majd megünnepelni a két jubileumot.



Idén is az Anna-bálon adták át a Balatonfüred fejlesztésében és népszerűsítésében végzett kiemelkedő teljesítményért odaítélt Kiss Ernő-díjat, amelyet Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa kapott.



Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére.



Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg majdani férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló herendi porcelán huszárszobrot egy olyan embernek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért.

