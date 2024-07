Olaszország üzenetet küldött Kínának

2024. július 29. 09:09

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Li Csiang kínai kormányfővel való vasárnapi megbeszélése során az olasz-kínai együttműködés "újraindítását" ígérte és e célból egy hároméves akciótervet írt alá az új együttműködési lehetőségek előmozdítására - jelentette a kínai állami média. Meloni szombaton érkezett Pekingbe, ahol ötnapos kínai útjáról elmondta, hogy ez "annak az akaratnak a demonstrációja, hogy új szakaszba lépjenek, és hogy újraindítsák kétoldalú együttműködésüket". Hozzátette: az akcióterv célja az együttműködés új formáinak kipróbálása. A vasárnapi tárgyalások után az olasz vezető azt is elmondta, hogy egy, a látogatása során aláírt ipari együttműködési memorandum olyan stratégiai ipari ágazatokra terjed ki, mint az elektromos mobilitás és a megújuló energiaforrások.

A találkozó során Li a kínai-olasz átfogó stratégiai partnerség huszadik évfordulóját kiemelve elmondta, hogy Kína is kész együttműködni Olaszországgal a kölcsönös politikai bizalom további erősítése, a kétoldalú kapcsolatok érettebb és stabilabb irányba való elmozdítása, valamint a két ország közötti együttműködések elmélyítése érdekében. Vasárnap Meloni részt vett egy olasz-kínai üzleti fórumon is, amelyre több nagyobb olasz vállalat is meghívást kapott. A fórumon hangsúlyozta, hogy az esemény újabb jelét adja a kölcsönös érdeklődésnek, hogy jobban kiegyensúlyozzák egymás érdekeit és kereskedelmi cseréit.

MTI