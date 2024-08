Leyen magyarellenes javaslatot tett Kijevnek

2024. augusztus 1. 13:21

Jó eséllyel Brüsszel, sőt maga Ursula von der Leyen javasolta azt Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közmédia csatornáin csütörtök reggel.

Menczer Tamás az M1 és a Kossuth rádió műsoraiban arról beszélt, hogy az ukrán döntés veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, holott ezt az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás tiltja.



Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben fel kellene lépnie a tagállamai védelmében, "őrködnie" kellene a megállapodás betartatásán - fogalmazott a kommunikációs igazgató, hozzátéve, ehhez képest semmi sem történik.



"Amit mi az elején mondtunk, pedzegettünk, azt egyre határozottabban kell mondani, jelesül és konkrétan azt, hogy jó eséllyel maga Brüsszel, illetve jó eséllyel maga Ursula von der Leyen javasolta Ukrajnának, hogy zárja el az olajat" - fogalmazott Menczer Tamás.



A kormánypárti politikus rögzítette, Magyarország minden eszközzel meg fogja védeni magát, de "nem lenne baj", ha a bizottság egyszer és kivételesen a szabályok és a józan ész szerint járna el, de erre ezek szerint nem számíthatunk.



Menczer Tamás hangsúlyozta, ebben a helyzetben vannak jogi és technikai lehetőségek is. Illetve egyértelműsítette azt is, hogy Magyarország nem akarja Ukrajnát "visszazsarolni", de tény, hogy az Ukrajna által felhasznált energia jelentős része - az áram több mint 40, a gázolaj és a földgáz több mint 10 százaléka - Magyarországon keresztül érkezik a szomszédos országba.



Műsorvezetői kérdésre a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója elmondta, a Magyarországra kiszabott migrációs büntetés időzítése és mértéke sem véletlen, szavai szerint ezt Magyarország a béke melletti kiállás miatt kapta.



"A háborúba akarnak belenyomni bennünket, meg a bevándorlásba is bele akarnak nyomni bennünket" - mondta a politikus, hozzátéve, ezt a kormány nem fogja hagyni és "a büntetést is megoldjuk úgy, hogy azt ne a magyar emberek fizessék ki".



Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédét kritizáló szavaira Menczer Tamás úgy reagált, egy ilyen beszédet nemhogy elmondani, megérteni is sokkal nehezebb, mint az, "amit ő a diszkóban csinált", a viselkedéséről szóló igazságot pedig el kell mondani mindenkinek.



A műsorokban a békemisszió fontosságát hangsúlyozva Menczer Tamás kifejtette, a békemisszió egyrészt erkölcsi, morális és keresztényi kötelesség, másrészt a békemisszió azért is rendkívül fontos, mert jelentős a kockázata a háború eszkalációjának, kiterjedésének, harmadrészt pedig az is a békemisszió jelentőségét mutatja, hogy ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren.



