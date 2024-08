Az érmindszenti Ady Endre Emlékmúzeum

2024. augusztus 1. 16:14

Virtuálisan is látogatható az érmindszenti Ady Endre Emlékmúzeum több másik Szatmár megyei falumúzeummal és tájházzal együtt - közölte Kovács Zsolt, a Szatmár Megyei Múzeum sajtóreferense a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva.

A tíz Szatmár megyei múzeum és emlékház a Falusi múzeumok (Muzee de la sat) online platformján tekinthető meg, melynek fő célja a vidéki közgyűjtemények népszerűsítése - nyilatkozta a Kronikaonline.ro-nak Kovács Zsolt.



Közölte, az online platform 2021-es indulása óta csaknem 90 virtuális túrát hoztak létre Románia 22 megyéjében, 79 múzeumban. Moldvai, munténiai, dobrudzsai és máramarosi közgyűjteményeket mutattak be a 3D-maketteken keresztül, és néhány napja Szatmár megyei múzeumok és tájházak is felkerültek az online térképre.



A Szatmár Megyei Múzeum szakemberei - Mihaela Grigorean, Achim Adriana, Kovács Zsolt és Márk-Nagy Ágota - által készített felvételek a szélesebb körű elérés érdekében integráltak a Google Street View, Google Maps és Google Earth felületeire is. Kovács Zsolt szerint a projekt egyik legnagyobb értéke, hogy a felvételek ily módon is elérhetők, ezáltal egy egyszerű kereséssel bejárhatók virtuálisan a létesítmények.



Az online platformon a Szatmár megyei múzeumok közül a többi között a bogdándi Sipos László-tájház, Mezőpetri sváb tájháza és az avasújvárosi múzeum is megtekinthető. A virtuális látogatók fotók, videók, valamint román és angol nyelvű leírás által is megismerhetik a gyűjteményeket.



Kovács Zsolt elmondta: terveik szerint a 3D-felvételek a Szatmár Megyei Múzeum (Muzeusm.ro) oldalán is elérhetővé válnak, ahol magyarul is feltüntetik a hozzájuk kapcsolódó tájékoztató szöveget.



A régen Érmindszentnek, ma Ady Endrének nevezett partiumi településen két épületet is emlékmúzeumként rendeztek be, valamikor mindkettő az Ady család birtokában volt.



Ady Endre szülőháza egy kisebbik, nádfedeles, háromosztatú parasztház, melynek utcára néző homlokzatát az Adyt ábrázoló féldombormű díszíti, bejárata mellett emléktábla áll. Ennek mindhárom terme - az egykori konyha, tisztaszoba és hálószoba - látogatható virtuálisan, bennük családi fényképek, a költő életéhez köthető eredeti iratok is megtekinthetők.



Az Ady-kúriaként is emlegetett nagyobb épület öt helyiségében korabeli bútorok, berendezési tárgyak, a család történetéhez köthető fényképek láthatók, több helyiség Ady Endre költői és újságírói munkásságát hivatott bemutatni.



A virtuális kiállítás a Muzeedelasat.ro online platformon tekinthető meg.

MTI