Megfelelő mértékű és méretű zöldítésre van szükség a rakparton az építészeti államtitkár szerint

2024. augusztus 5. 16:40

„Olvasom, hogy most újra készültek tervek a teljes rakpart megújítására. Csak olvasom, mert az Országos Építészeti Tervtanács elé, amelynek feladata a terv értékelése, sajnos nem került be előzetes konzultációra semmi. Pedig a rakpart túl sok felesleges tervet, végig nem gondolt beavatkozást már tényleg nem bír el" – mutatott rá közösségi oldalán Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára arra, hogy a főváros nem egyeztet ilyen mérvadó kérdésekben sem a szakmai szervezetekkel. Az államtitkár bejegyzésében Cseh Tamást idézve kiemelte, hogy a Duna Budapest főutcája, majd megosztotta vízióit arról, hogy milyen fejlesztésekkel lehetne megteremteni egy igazi Duna korzót. „A főutca két oldalán a rakpart és a felső szinten lévő promenádok mai állapotukban sajnos méltatlan állapotban vannak jelen az eredeti egyedülálló szépséghez viszonyítva” – hangsúlyozta az államtitkár.

„Eleve a felső, promenád részről szinte elfeledkeztek és most is elfeledkeznek a városvezetők, noha zöldítése, egységes kialakítása és szolgáltatásokkal megtöltése még vonzóbbá tehetné a Duna partot, megteremtve egy valódi Duna korzót” – mutatott rá Lánszki Regő felidézve, hogy az elmúlt évtizedek beavatkozásai megítélése szerint csak rontottak a helyzeten. „Meggyőződésem, hogy egy ilyen városrésznek központként kellene működnie, nem közlekedési tengelyként” –emelte ki az államtitkár. Itt inkább azon kellett volna gondolkodni, hogyan lehet áthelyezni villamoshálózatot innen, nagyobb teret kialakítva sétánynak, hogy legyen hely a kitelepülő szolgáltatásoknak, a látképet élvezőknek, az ittlakóknak, a közösségi élménynek egyaránt.

„Sajnos az alsó rakparton se jobb a helyzet. A Főváros jelenlegi vezetése itt is a látszatmegoldás híve. A szekér itt is megelőzte a lovat” – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint a legfontosabb észak-déli közlekedési tengelyt úgy lehet csak felszámolni, ha azt megelőzi egy városfejlesztői döntés. Lánszki Regő élesen bírálta Karácsony Gergelyéknek a pesti rakpart lezárására vonatkozó döntését, amelynek következtében az egész Hungária körúton belül megnő a forgalom, a Kiskörúton mintegy ötven százalékkal. „A rakpart elsősorban nem kő és beton kell legyen, hanem megfelelő mértékű és méretű zöldítés kell, hogy történjen” – szögezte le az államtitkár, aki úgy véli, a Dunának a vízfelületét is be lehetne lakni egyedi, az összképet nem romboló, inkább izgalmasabbá tevő látványosság formájában.

„Olvasom, hogy most újra készültek tervek a teljes rakpart megújítására. Csak olvasom, mert az Országos Építészeti Tervtanács elé, amelynek feladata a terv értékelése, sajnos nem került be előzetes konzultációra semmi. Így a legjobb magyar építészekből álló testület nem tudta tanácsaival segíteni a megfelelő színvonalú kialakítást, hanem a teljes, véglegesnek szánt tervezetet kell majd értékelni” – mutatott rá az államtitkár arra, hogy a főváros vezetése ilyen fontos kérdéseket sem bocsát szakmai fórumokra. „Pedig a rakpart túl sok felesleges tervet, végig nem gondolt beavatkozást már tényleg nem bír el” – zárta gondolatait Lánszki Regő.

MTI