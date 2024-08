Cseh önkéntes katona ukrajnai fosztogatása

2024. augusztus 6. 12:35

Hét év szabadságvesztésre ítélt kedden a prágai városi bíróság egy volt cseh önkéntest, aki katonai tevékenysége idején Ukrajnában fosztogatott.

slovanskenoviny

Filip Siman 2022 márciusában utazott Ukrajnába, ahol először rövid katonai kiképzésen esett át, majd a harctéren Irpinyben és Bucsában teljesített szolgálatot egy önkéntesekből álló egység élén, amelynek feladata a lövészárkok felügyelte volt. A bírósági döntés szerint Filip Siman feladatai teljesítése közben és szabadidejében is jogtalanul eltulajdonította több civil és elesett katona vagyontárgyait, egyebek között gyűrűket, arany- és ezüsttárgyakat, illetve készpénzt. A cseh önkéntest 2022 áprilisában az ukrán hadsereg őrizetbe vette, majd visszaküldték Csehországba, ahol az ügyet kivizsgálták, és Simant bíróság elé állították.



A prágai városi bíróság a harctéren elkövetett bűncselekményben, fosztogatásban Filip Simant bűnösnek találta és elítélte. A döntés egyelőre nem jogerős, az elítélt ügyvédje fellebbezett. Filip Siman egyebek között azzal védekezik, hogy ő csak felettesei parancsait teljesítette.



Az ügyészség a 27 éves cseh fiatalembert azzal is vádolta, hogy engedély nélkül teljesített katonai szolgálatot külföldi hadseregben, ami a hatályban lévő törvények szerint csak államelnöki engedéllyel lehetséges. Ebben a vádpontban a bíróság felmentő döntést hozott. Filip Siman azzal védekezett, hogy az akkori cseh államfő és kormányfő nyilatkozatai alapján járt el, akik nyilvános ígéretet tettek, hogy utólag megadják az engedélyt azoknak a cseh állampolgároknak, akik beállnak harcolni az Oroszország ellen védekező ukrán hadseregbe.



A harctéri fosztogatásért a cseh jogrend szerint akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható.

mti