A héten számítani lehet iráni támadásra Izrael ellen

2024. augusztus 12. 21:21

Az Egyesült Államok értékelése szerint ezen a héten számítani lehet Irán és hozzá kapcsolódó fegyveres szervezetek részéről Izrael elleni támadásra - közölte a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója hétfőn, hozzátéve, hogy értékelésük egybeesik az izraeli várakozásokkal.

Izrael és Irán elhelyezkedése – wikipedia

John Kirby újságírók előtt egy sajtóbeszélgetésen kifejtette aggodalmát az eszkaláció lehetősége miatt, ugyanakkor megerősítette az Egyesült Államok támogatását Izrael védelmében, és arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban intenzív diplomáciai tárgyalások zajlottak a "deeszkaláció" érdekében.



A fehér házi illetékes kijelentette, hogy az Izrael és a palesztin Hamász közötti tűzszünetről csütörtökre Dohába tervezett tárgyalást megtartják, és arra várják a palesztin fegyveres szervezet delegációját is. Arra a felvetésre, hogy a Hamász hétfői bejelentése szerint képviselői nem lesznek ott a tűzszüneti tárgyaláson, John Kirby úgy fogalmazott, hogy "a mi meggyőződésünk szerint a Hamász ott lesz".



John Kirby elismerte, hogy amennyiben Irán részéről valamilyen formában támadás érné Izraelt még csütörtök előtt, akkor az befolyásolhatja a tűzszünetre vonatkozó erőfeszítéseket is.



A nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadó közvetlenül és hivatalosan nem erősítette meg a sajtóhírt, amely szerint Donald Trump republikánus jelölt elnökválasztási kampányát Irán részéről hackertámadás érte, de emlékeztetett arra a korábbi amerikai hírszerzési értesülésre, amely arról szólt, hogy Irán a kampány szereplőit célozva megpróbálja befolyásolni az amerikai választások demokratikus folyamatát.



John Kirby megerősítette, hogy az Egyesült Államok átcsoportosította erőit a közel-keleti térségben Izrael védelmében.

Kirby – the hill



A közel-keleti feszültségről és az eszkalációs veszélyről még vasárnap telefonon egyeztetett Lloyd Austin amerikai és Joáv Galant izraeli védelmi miniszter. Az amerikai védelmi politika irányítója közölte, hogy a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatok átcsoportosításáról, valamint megerősítéséről döntött. Ennek részeként az amerikai védelmi miniszter a Közel-Keletért is felelős amerikai Központi Parancsnokság irányítása alá rendelte az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó hadihajó által vezetett haditengerészeti támadó alakulatot, amelyhez F-35C harci repülőgépek kapcsolódnak, valamint szintén a Központi Parancsnokság fennhatósága alá került a haditengerészet - irányított rakéták indítására képes - Georgia nevű, nukleáris meghajtású tengeralattjárója.



Az amerikai külügyminisztérium helyettes szóvivője hétfőn "határozott és súlyos" következményeket helyezett kilátásba Irán felé abban az esetben, ha ballisztikus rakéták szállításával segítené Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúját. Vedant Patel egyben drámai eszkalációnak nevezte Irán Oroszországnak nyújtott támogatásában azt, ha bekövetkezik a ballisztikus eszközök eljuttatása.



Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és európai szövetségesei egyeztetéseket folytatnak a következmények formájáról abban az esetben, ha Irán valóban ballisztikus rakéták százait szállítja Oroszország számára, ahogy ez a jelentésekben szerepel.



John Kirby a hétfői sajtóbeszélgetésen az ukrajnai háborúval kapcsolatban változatlanul nem kommentálta az ukrán hadsereg által orosz területen végrehajtott szárazföldi akciót.



A vezető nemzetbiztonsági tisztségviselő múlt pénteken szintén újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy az amerikai kormányzat tájékozódik az ukrán szándékról és célokról a szárazföldi műveletet illetően, és a tájékozódás kiterjed arra is, hogy a katonai akcióban az Egyesült Államok által szállított eszközöket használtak-e. Az Egyesült Államok szintén múlt pénteken jelentett be egy újabb, ezúttal 125 millió dollár értékű katonai támogatási csomagot Ukrajna számára.



MTI