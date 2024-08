Labdarúgó NB II - Laczkó Zsolt a Honvéd új vezetőedzője

2024. augusztus 19. 11:53

Laczkó Zsoltot nevezték ki a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Budapest Honvéd FC új vezetőedzőjének.

A magyar válogatottnál Marco Rossi szövetségi kapitány egyik segítőjeként is dolgozó szakember megbízását a kispesti klub hétfőn jelentette be honlapján.



"Laczkó Zsoltot szakmailag egy jól felkészült edzőnek tartom, a futballról alkotott elképzeléseink nagyon hasonlítanak egymáshoz, sok közös tulajdonságunk van. Mindketten a sok munkában hiszünk és azt gondoljuk, hogy egy csapat kizárólag akkor lehet eredményes, ha az edzői stáb példát mutat a játékosoknak és azon dolgozik reggeltől estig, hogy az együttes sikeres legyen" - idézte a honlap Fórizs Sándort, a klub sportigazgatóját. -"Zsolt Marco Rossi mellett rengeteg tapasztalatot szerzett a válogatottnál, a Honvéddal volt magyar bajnok, tudja azt, hogy a közönség mit vár el tőlünk és biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog azért tenni, hogy a csapat sikeresen szerepelhessen. A Honvéd nevében szeretném megköszönni Marcónak, hogy támogatta Zsoltot ebben a feladatban."



A 37 éves tréner játékosként 2017-ben erősítette a piros-feketéket és bajnokságot nyert a csapattal, a magyar válogatottban 22 alkalommal lépett pályára és játszott többek között a Sampdoria, a Ferencváros és a DVSC csapatában is. Edzői karrierjét a Puskás Akadémiánál kezdte, 2021-től dolgozik a nemzeti csapat mellett, a Honvédhoz pedig idén nyáron csatlakozott a második csapat vezetőedzőjeként, mostantól pedig az első csapatot irányítja.



"Nagyon meglepődtem, amikor felvetődött a lehetőség, de egy percig se gondolkodtam, mert Magyarország egyik legnagyobb klubjáról van szó, tisztában vagyok, mit jelent a Honvédot irányítani, készen állok a kihívásra" - mondta Laczkó Zsolt. - "A döntés kapcsán természetesen kikértem Marco Rossi véleményét is, aki maximálisan támogatott, hogy elfogadjam ezt a feladatot, nagyon köszönöm neki. Az elmúlt három évben sokat tanultam a válogatottnál, tőle és az egész szakmai stábtól, nagyon örülök, hogy a Honvéd és a nemzeti csapat is támogatja a két munkakör együttes ellátását."



A Budapest Honvéd nem kezdte jól az NB II új szezonját, négy mérkőzésen négy pontot szerzett és a 11. helyen áll.



A klub csütörtökön jelentette be, hogy az Arago Sport Kft. lett az új tulajdonosa, néhány órával azután, hogy menesztették az együttestől Csertői Aurél vezetőedzőt.



mti