Labdarúgó NB I: Az Újpest a Debrecen ellen mutathatja meg képességeit

2024. augusztus 23. 15:45

A pénteki, szombati és vasárnapi élő futballközvetítések a közelevízióban. Kupacsapataink most szünetet tartanak a bajnokságban, ám így is különelgesen izgalmas meccsek kerülnek képernyőre.

augusztus 23., péntek:

----------------------

M4 Sport



20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-DVSC

Még Dejan Sztankovics Fradi-edző mondta, hogy Magyarországnak három-négy csapattal kell jelen lennie az európai futballéletben. A szerb mesterrel minden magyar szurkoló egyetért. Számosan úgy vélik, hogy a Dózsa emelkedhet föl elsőként a Ferencváros mellé. A Fradi ugyan legutóbb csak kínkeservesen, hosszabbításban, kapushibából szerzett góllal tudta megverni az Újpestet, a két csapat között azonban nagy különbség van. Ezzel együtt a lila-fehéreknek a Debrecent simán kell verniük.

Számosan örülnének, ha a Debrecen is nemzetközi szintre emelkedne labdarúgásával. Legutóbb azonban egy bécsi klub a Nagyerdei Stadionban gurított egy négyest a vasutasnak, s ez kijózanítólag hatott. Az edző azóta sem számolt el ezzel a blamával.

Tipp: legalább két góllal győz az Újpest.

----------------------

M4 Sport



16.30: Labdarúgás, NB I, DVTK-Kecskemét

A DVTK gyönyörű stadionja ugyancsak nemzetközi mérkőzések után kiált. Erre nincs remény - egyelőre. A Kecskemétnek nincs stadionja, ám már kijutott nemzetközi viadalra, azonnal ki is esett.

Tipp: döntetlen.

augusztus 25., vasárnap:

-----------------------

M4 Sport



17.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Fehérvár FC

A Videotontól is azt várták sokan, hogy a Fradit váltó bajnokcsapat legyen hazánkban. Ezzel szemben: csak utólag elismert játékvezetői hiba révén maradhatott bent az NB I-ben, helyette a Honvéd esett ki. Most nagyon elszánt, kiváló magyar edző kapott lehetőséget a koronázó városban: azonnal ki is estek a nemzetközi küzdelemből.

A Spartacus is kiváló magyar edző irányítja. Jól is játszanak, a góllövés azonban nem megy nekik.

Tipp: egygólos fehérvári győzelem.

MTI; Gondola