A vasúti kocsik tetején történt áramütések

2024. augusztus 24. 11:00

A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV Zrt. ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje - tájékoztatta a vasúttársaság szombaton az MTI-t, ismételten arra figyelmeztetve: szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet.

A közleményben felidézték: a kórházban még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki a múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csak a szerencsén múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot.



A 15 éves fiú a barátaival utazási szándékkal érkezett augusztus 18-án este a berettyóújfalui vasútállomásra, de lekésték a vonatot. Ezt követően a tiltó táblákat figyelmen kívül hagyva üzemi területre léptek, majd az áramütésre figyelmeztető, tiltó jelzések ellenére felmásztak a teherkocsikra.



A gyerek olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, ennek következtében lezuhant a kocsi tetejéről. Társai értesítették a mentőket, akik a fiút súlyos, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy budapesti egészségügyi intézménybe szállították.



Az idén nem ez az első ilyen eset: egy fiatal meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor vasútüzemi területen felmászott egy vasúti kocsi tetejére - írták. Hozzátették, tavaly többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. 2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és sérültjei is 18 éven aluliak voltak.



A MÁV Zrt. ismételten arra kérte a szülőket és a pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy a vasúti kocsik tetejére tilos és életveszélyes felmászni, mert már a villamos felsővezeték megközelítése is halálos áramütést okozhat.



Úgy vélik, talán egyszerűbb a balesetek okait megérteni, ha azokat látványosan szemléltetik, ezért Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatójának közreműködésével - SÍN-TÉR címmel - ismeretterjesztő filmeket készítenek, ezekben a szabálykövető közlekedés, utazás fontosságára hívják fel a figyelmet. A balesetmegelőzési célú filmsorozat legújabb epizódja a vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be, a korábbiakban pedig az elsodrás és a fékút témaköreit dolgozták fel.



A vasúttársaság ez évi vasútbiztonsági kampánya keretében motorvonatok és személykocsik monitorain, a budapesti pályaudvarok vágányvégi kijelzőin, valamint fővárosi és vidéki állomások infóoszlopain is rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a vasút veszélyes üzem, a vonatok tetejére, ütközőire vagy más elemeire felmászni életveszélyes és tilos.



A területi vasútbiztonsági szervezetek is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzés fontosságára: vasútbiztonsági szakértők rendszeresen keresnek fel általános iskolákat, és 7-8. osztályos tanulóknak előadásokat tartanak a vasút veszélyeiről - áll a közleményben.



mti