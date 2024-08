Szent István vértanú dómjában a magyar Szent István király miséje

2024. augusztus 26. 20:29

Magyar hívekkel telt meg szombaton, augusztus 24-én a bécsi Szent István-székesegyház. Több évtizedes hagyománya van annak, hogy a magyar államalapítás ünnepét követő hétvégén magyar nyelvű misét, és új kenyér áldást tartanak itt, ahová nem csak Ausztriából és Magyarországról, de a környező országok magyar lakta területéről is érkeznek a hívek.

Az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, a Kaláka Club Bécs, a Collegium Pazmanianum Bécs és a Magyarok Kenyere Program közös szervezésében tartották meg az ez évi magyar államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódó szentmisét Bécsben. A Szent István Székesegyház szombaton, augusztus 24-én délre magyar hívekkel telt meg. A szentmise főcelebránsa Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök volt, akit Varga János rektor segített az ünnepi alkalmon.

A Kárpát medence számos területéről a bécsi ünnepségre összegyűlt magyar közösséget beszédében ugyancsak köszöntötte Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke, akinek a felkérésre érkezett Bécsbe a Magyarok Kenyere.



A mise végén a Bécsbe hozott kenyerek megáldása is megtörtént. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel és annak megszentelésével kifejezésre kerül az élet és a haza összekapcsolódása is. A kenyereket ezután kiosztották az ünnepségen résztvevők között, az eseményt követő agapén, amelyet a székesegyház szomszédságában található püspöki udvarban tartottak meg. Itt a szervezők a frissítő ételek és italok mellett kultúrprogrammal is várták a vendégeket, amelyen felléptek Napraforgók – Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület táncosai, valamint Víg Margit hegedűművész is.

A Szent István ünnep kapcsán megtartott miséről és az azt követő agapé programjáról beszámolót láthatnak következő Adj’Isten magyarok adásunkban, amelyet szeptember 8-án nézhetnek meg az ORF 2 Burgenland/Bécs csatornán. Emellett szeptember 1-én, vasárnap Magyar Magazin című rádióadásunkban is hozunk összefoglalót az eseményről.

Fülöp Ádám, már a harmadik generáció képviselője annak a pékségnek, ahonnan ezek a kenyerek Bécsbe érkeztek.

A nagyapja több, mint 30 éve indította el a vállalkozást, és az ő tudása előtt tisztelegve az idei kenyér a Nagyapám kenyere nevet kapta. A magyarok kenyerét ezúttal Balmazújvárosból hozták el Bécsbe, a fiatalembert a családja segítette ennek teljesítésében, többek között unokatestvére, Varga Imre is, aki jelenleg éppen Bécsben végzi tanulmányait. Szombaton hajnalban a négyféle lisztből készült, friss kovászos kenyérből 200 kg-nyi érkezett, amelyet nagy örömmel fogadtak a vendégek. Hogy miként is készült, illetve milyen lisztek is az alkotóelemei ennek a hosszan eltartható kenyérnek, arról majd hallhatnak egy későbbi Magyar Magazin adásunkban is.

Túlszárnyalta a várakozásokat az idei rendezvény – vallotta meg Wurst Erzsébet, a Kaláka-Club elnöke, a rendezvény egyik főszervezője.

A több évtizedes hagyományt ezúttal jelenlétével legalább 700 vendég tisztelte meg – legalább is így saccolta Wurst Erzsébet. A Kaláka-Club elnöke már a rendezvény végén a jövő évi esemény szervezéséről egyeztetett, de azt is elárulta, hogy nagyon bízik abban, hogy a jövőben a magyar szervezetek fiatalabb generációját is sikerül bevonni a munkába majd.



A zenei szolgálatot az ünnepi liturgián a Szegedi Dóm Szent Gellért Kórusa és Zenekara látta el. Szólisták: Kriszta Kinga, Busa Gabriella, Horváth István, Szélpál Szilveszter. A kórust és a zenekart vezényelte Szamos Szabolcs, Liszt Ferenc díjas magyar orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.



