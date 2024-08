A legfőbb ügyész nem partner a hisztériakeltéshez

2024. augusztus 29. 19:10

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője feltételhez kötötte és annak hiányában nem kívánt élni a legfőbb ügyésszel való, általa kért személyes találkozó lehetőségével - közölte a Legfőbb Ügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint a legfőbb ügyész Vadai Ágnes kérésére egy napon belül időpontot adott a személyes találkozóra. A megadott időpontban Vadai Ágnes a megbeszélést ahhoz a feltételhez kötötte, hogy képviselőtársaival együtt élő adásban közvetítse a találkozón történteket. Erre a legfőbb ügyész nem látott módot - olvasható.



A Legfőbb Ügyészség rámutatott: számos lehetőség biztosítja, hogy a legfőbb ügyészt nyilvánosan kérdezzék és bárki közvetlenül képben és hangban kövesse válaszát. Ilyen, az Országgyűlési törvény szabályozta országgyűlési beszámoló bizottsági és plenáris ülésen történő vitája, vagy az azonnali, illetve rendes kérdés feltétele a plenáris üléseken.



Ezeken túlmenően a legfőbb ügyésznek nincs olyan kötelezettsége, hogy akarata vagy szakmai meggyőződése ellenére országgyűlési képviselővel történő személyes beszélgetését egyoldalúan élőben vagy felvételről közvetítsék. Ezt az álláspontot az adatvédelmi törvények és az adatvédelmi biztos gyakorlata is alátámasztja - írták.



A közlemény szerint ilyen beszélgetések közvetítése vagy rögzítése, mivel konkrét folyamatban lévő ügyeket érinthet - ahogy jelen esetben is erről van szó -, veszélyeztethetik az adott büntetőeljárás sikerét, valamint mások személyiségi jogait.



Az országgyűlési képviselőknek többletjogaik vannak bizonyos adatok megismerésére, ugyanakkor többletkötelezettségük a tudomásukra jutott esetleges bizalmas információk megőrzésére.



A legfőbb ügyész, valamint a Legfőbb Ügyészség továbbra is fontos kötelezettségének tartja a nyilvánosság és az országgyűlési képviselők tájékoztatását, ami ugyanakkor nem veszélyeztetheti jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését - írták.



A Legfőbb Ügyészség közölte: Vadai Ágnesnek - hasonlóan bármely más országgyűlési képviselőhöz - továbbra is lehetőséget biztosít a legfőbb ügyész az Országgyűlésen kívüli személyes találkozóra, az említett feltételek mellett. Mindezt Vadai Ágnesnek ismételten felajánlották.

Nem jött létre a legfőbb ügyész és a DK képviselőinek találkozója

Nem fogadta Vadai Ágnest, Barkóczi Balázst és Sebián-Petrovszki Lászlót, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselőit csütörtökön hivatalában Polt Péter legfőbb ügyész, mert a képviselők élőben közvetítették volna a megbeszélést.

Barkóczi Balázs a találkozót megelőzően a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete előtt elmondta, előre egyeztetett megbeszélésükön három téma megvitatását tervezték a főügyésszel.



A találkozón szóba kívánták hozni az általános eljárással kapcsolatos problémákat, a Kiss László óbudai polgármester, DK-s politikus ellen zajló "koncepciós eljárást" és a Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselővel szerdán megjelent interjú nyomán felvetődő kérdéseket.



Vadai Ágnes elmondta: Polt Péter nem fogadta őt és társait, mert a legfőbb ügyész nem egyezett bele abba, hogy a DK képviselői a Facebookon élőben közvetítsék a megbeszélésüket.

Vadai Ágnes kiemelte, hogy a legfőbb ügyésznek kötelessége az országgyűlési képviselők kérdéseire válaszolni, olyan jogszabály pedig elmondása szerint nem létezik, amely tiltaná, hogy minderről élő közvetítés készüljön.



Sebián-Petrovszki László hozzátette, telefonon is csupán Polt Péter kabinetfőnökével tudtak beszélni, aki jövő hétre javasolt új találkozót, de szintén nem a nyilvánosság előtt.



Elmondta azt is, hogy szerették volna meghívni a legfőbb ügyészt az Országgyűlés igazságügyi bizottságának szeptember 9-i ülésére, a meghívót azonban nem tudták átadni.



Vadai Ágnes kiemelte: keresni fogják a módját annak, hogy Polt Péterrel a nyilvánosság előtt jöhessen létre a találkozójuk.



Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője a helyszínen nyilatkozva azt mondta, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) már szerdán tisztázta: nem volt politikai megrendelés az óbudai ügyben. A Vadai Ágnes által szerdán bemutatott jegyzőkönyvben felbukkanó, állítólagos "magas rangú állami vezetőt" az ügyészség már meg is vádolta befolyással üzérkedés bűntettével - jegyezte meg.



Ennek a többszörösen büntetett személynek - a bíróság értesítése alapján - szeptember 19-én tartják az előkészítő ülését, még korábbi ügyeiben - közölte.



Az ügyészséget politikai megrendelések teljesítésével megvádoló Simonka Györgyről szólva elmondta, hogy ő valójában az ügyészség vádlottja, akinek öt éve várat magára a bírósági ítélete.



Minden vádlott joga úgy védekezni, ahogyan szeretne - hangsúlyozta, hozzátéve azonban azt is: "Simonka György hazudik" az ügyészséggel kapcsolatban.

MTI