Rákóczi-fesztivál a felvidéki Borsiban

2024. szeptember 1. 09:12

Hangversenyek, művelődési programok, konyhaművészeti élmények és bormustra is várja az érdeklődőket a Rákóczi-fesztiválton a felföldi - észak-sátoraljaúhelyi – Borsiban szeptember 8-án - közölték a szervezők az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az ünneplés délelőtt tíz órakor gyermekprogramokkal kezdődik, köztük Karosi hagyományőrzők íjászati és solymászati bemutatójával, játékos feladatokkal vagy a Sárospataki Kuruc Bandérium lovasbemutatójával.



A gyermekprogramokat a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia műsora és a Hargita Székely Népi Együttes Katica, az örökké síró királykisasszony című mesejátéka követi, utánuk pedig a Szalonna és Bandája ad koncertet.



A Hargita Székely Népi Együttes később egy folklórműsorral is szórakoztatja a közönséget a Borsi Rákóczi Néptáncegyüttes közreműködésével. A Bodrogközi tehetségek bemutatója címet viselő programon Dégner Lilla opera- és operettáriákat, míg Berec Péter harmonikaművész Szatmári Anitával francia sanzonokat ad elő.



Őket a Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák produkciója követi, de a szervezők gondoltak a színházkedvelő közösségre is, ugyanis este fél nyolckor látható lesz Presser Gábor és Sztevanovity Dusán A padlás című alkotása a Kassai Thália Színház előadásában.



A Rákóczi-fesztiválra látogatók részt vehetnek még többek között lengyel, francia, ruszin, erdélyi vagy török szakácsművészeti kalandozásokon és főzőversenyeken is, de megízlelhetik a felső-bodrogközi pincészetek borait is.

A programokat egész nap kézműves foglalkozások és kirakodóvásár is kíséri, emellett a délután kettőkor kezdődő Zenél az erdő című eseményen zenés előadásokat, klasszikusokat, népzenei feldolgozásokat hallgathatnak a résztvevők Pál Lajos, Berec Péter, Szatmári Anita és Pirigyi Viktor előadásában.

MTI; Gondola