Olasz Nagydíj - Leclerc nyerte a Ferrari hazai versenyét

2024. szeptember 1. 16:36

Charles Leclerc, a hazai közönség előtt szereplő Ferrari monacói versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.

Monzában nem Herendit kap a győztes – sport.timesofmalta.com

A 26 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme, Monzában 2019 után másodszor diadalmaskodott.



Leclerc mögött Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a pole pozícióból rajtoló Lando Norris, a McLaren brit pilótája végzett. A címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull vb-pontversenyt vezető holland pilótája csak hatodik lett.



Közvetlenül a rajt után Norris az élen tudott maradni, ám a következő lehetőségnél a mellőle rajtoló Piastri megelőzte. A brit ráadásul a csata közben hibázott, autója megcsúszott, ezt kihasználva Leclerc is lehagyta őt. A harmadik helyről induló George Russell (Mercedes) az első kanyar féktávját elrontotta, több pozíciót is veszített, miközben a hetedik kockából startoló Verstappen az első kör végéig hatodiknak jött fel.



A 15. körben a McLaren kerékcserére hívta Norrist, aki nagy igyekezetében a boxutca bejáratánál rosszul fékezett és egy reklámtáblát is eltalált az autójával. Két körrel később Piastri és Leclerc is friss abroncsokat kapott, utóbbi pedig csak Norris mögé tért vissza a pályára.



Féltávhoz közeledve Piastri előnye majdnem két másodperc volt csapattársával szemben, akit csaknem ugyanekkora lemaradással követett Leclerc. Ekkor a másik Ferrarit vezető Carlos Sainz Jr. volt a negyedik, Lewis Hamilton (Mercedes) az ötödik, Verstappen pedig a hatodik.



Norris a 30. kör után - a gumik rosszabbodó állapota miatt - kifejezetten lassú köridőket tudott csak futni, Leclerc utol is érte, de mielőtt előzéssel próbálkozott volna, a brit versenyzőt újabb kerékcserére hívta a McLaren. Piastri az élről a 39. körben hajtott a boxba és kapott friss abroncsokat, így a vezetést Leclerc vette át, mögötte pedig csapattársa, Sainz száguldott.



Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy a két Ferrari végigcsinálja-e a versenyt újabb kerékcsere nélkül, rövidesen pedig Sainzra hárult az a feladat, hogy amennyire csak tudja, feltartsa a mögötte érkező két McLaren-versenyzőt. Piastrit nagyjából másfél körig tudta maga mögött tartani a 30. születésnapját épp ezen a napon ünneplő spanyol, Norris pedig szintén könnyedén hagyta le a Ferrarit. A hajrában viszont Leclerc tökéletesen kihasználta az egy kerékcserés stratégia kínálta esélyt, és nagyszerű teljesítményt nyújtva, megérdemelten győzött.



A Ferrarinak története során ez volt a 20. sikere a hazai nagydíján.



A világbajnoki idény két hét múlva, az Azeri Nagydíjjal folytatódik Bakuban.



mti