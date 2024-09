Labdarúgó NB I - A Kecskemétnek tovább kell erősítenie a keretét

2024. szeptember 1. 16:51

Az Újpest hátrányból fordítva 3-1-re győzött a Kecskemét vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A fővárosiak öt vereség és négy döntetlen után történetük során először gyűjtötték be a három pontot Kecskeméten, a mostani szezonban pedig ez volt az első pontszerzésük idegenben.

6. forduló:

Kecskeméti TE-Újpest FC 1-3 (1-1)

---------------------------------

Kecskemét, Széktói Stadion, 4743 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Katona L. (30.), illetve Mucsányi (34.), Brodic (64.), Ljujic (76.)

sárga lap: Gergényi (22.), Nunes (84.)

Kecskeméti TE:

--------------

Varga B. - Májer, Szabó A. (Nagy K., 81.), Belényesi, Katona L., Zeke - Nikitscher, Vágó, Zsótér (Meszhi, 66.) - Lukács (Katona B., 59.), Pálinkás (Vattay, 81.)

Újpest FC:

----------

Piscitelli - Bese, Nunes, Duarte, Gergényi, Tamás (Fiola, 85.) - Tajti (Lacoux, a szünetben), Ljujic, Geiger (Onovo, 75.) - Brodic (Dénes, 85.), Mucsányi (Horváth K., 59.)

Az első félidőben többnyire mezőnyharc zajlott a pályán, valamelyest a Kecskemét volt veszélyesebb, de Piscitellinek sem volt szüksége bravúrra, hogy megóvja a kapuját a góltól. Huszonöt perc elteltével megélénkült a játék, ami gyors gólváltást eredményezett: előbb hazai szöglet után Katona Levente fejjel, majd néhány perccel később a vendégek saját nevelésű futballistája, Mucsányi lábbal szerezte meg pályafutása első élvonalbeli találatát. A szünetig hátralévő időben maradt a nagyobb iram, de újabb gól nem született.



Térfélcserét követően is nagy lendülettel vetette magát a küzdelembe mindkét együttes, ebben a periódusban mégis csak az Újpestnek voltak lehetőségei, a hazai hálóőr kétszer is nagyot védett. A Ferencvárostól újra kölcsönvett Katona Bálint beállításával hatékonyabbá vált a kecskemétiek támadójátéka, a kimaradt helyzetek viszont megbosszulták magukat, mert egy másik, de ellenfélként visszatérő Horváth Krisztofer remek passzából Brodic az Újpestet juttatta előnyhöz. Megtört a KTE lendülete, s bár próbált támadni, a vendégkontrák veszélyesebbek voltak, egy mesterien végigvitt ellenakció végén pedig a góllövőlistát immár öt találattal vezető Ljujic lezárta a mérkőzést. Az utolsó negyedórában is csak Vargának volt védenivalója, a vendégeknél pedig Horváth Krisztoferhez hasonlóan bemutatkozott a frissen igazolt Fiola Attila is.



MTI