Labdarúgó NB I - Kínkeserves Fradi-győzelem a Spartacus ellen

2024. szeptember 1. 21:48

A címvédő Ferencváros házigazdaként 2-1-re legyőzte az újonc Nyíregyházát a labdarúgó NB I hatodik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A zöld-fehérek négy találkozóval a hátuk mögött százszázalékosak, ezzel pedig a tabella élére ugrottak.

6. forduló:

Ferencvárosi TC-Nyíregyháza Spartacus 2-1 (1-0)

-----------------------------------------------

Groupama Aréna, 8175 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Gartenmann (18.), Varga B. (59., 11-esből), illetve Kovácsréti (65.)

sárga lap: Botka (37.), Dibusz (79.), Zachariassen (81.), illetve Keita (29.), Alaxai (32.), Kovácsréti (34.), Baki (84.), Jokic (84.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Botka (Makreckis, 73.), Gartenmann, Raul Gustavo, Civic - Maiga (Pappoe, 73.), Ben Romdhane (Traoré, 62.) - Kady, Zachariassen, Gruber (Bassey, 89.) - Varga B. (Kehinde, 62.)

Nyíregyháza Spartacus:

----------------------

Bese Bal. - Baki, Alaxai, Jokic, Nagy B. - Navrátil, Keita (Leoni, 70.), Kesztyűs - Gresó (Babic, 70.), Eppel (Beke, 62.), Kovácsréti (Pinte, 81.)

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, amely egy remek szögletkombinációnak köszönhetően a zöld-fehérben debütáló Gartenmann góljával már a 18. percben megszerezte a vezetést. A hazaiak jelentős fölényben futballoztak sokáig, a Nyíregyháza játéka azonban a szünetet megelőző tíz percben megélénkült és több veszélyes lehetősége is volt, Dibusznak egyszer hatalmas bravúrt is be kellett mutatnia.



A térfélcserét követően újra a válogatott kapusnak köszönhetően őrizte meg kapott gól nélküli mérlegét a bajnokcsapat, amely nem sokkal később egy kezezésért megítélt büntetővel, a legutóbbi két szezon gólkirálya, Varga Barnabásnak az idénybeli első góljával megduplázta előnyét. Hat perccel később megszakadt az FTC nagy sorozata, Kovácsréti találatát egy óriási hazai védelmi hiba előzte meg.



A góltól új erőre kapott a Nyíregyháza és több veszélyes akciót is vezetett, az utolsó percekig benne volt a meccsben, hogy egyenlítenek a vendégek, de az eredmény végül nem változott, az FTC "izzadtságszagú" győzelmet aratott, a hazai szurkolók egy része fütyült is a lefújást követően.

MTI