Ételmérgezésben meghalt több gyermek Oroszországban

2024. szeptember 23. 12:56

Ételmérgezésben meghalt több gyermek az oroszországi, dél-szibériai Krasznojarszki határterületen, a TASZSZ orosz hírügynökség a régió ügyészségén hétfőn arról értesült, hogy egy jelöletlen zacskóban ismeretlen eredetű, világos színű port találtak a Nazarovszkij körzetből származó család házában. A leírás szerint „egy laza szerkezetű, világos színű anyag volt egy polimer zacskóban, jelölések nélkül. A konyhai szekrényekben tárolták”

– közölte a nyilatkozó hozzátéve, hogy még nem állapították meg, milyen anyagról van szó. Korábban az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottságának Hakaszföld területén működő nyomozói főosztálya arról számolt be, hogy a házból szakértői vizsgálatra műtrágyát, vegyi anyagokat, mosogatógép-tablettákat, élelmiszer-maradékokat és állatgyógyászati készítményeket küldtek el. Valamint egy olyan szert is, amelynek használati utasítása szerint a munka során overall és gumikesztyű viselése javasolt, továbbá használata után ajánlott szappannal kezet mosni.

MTI