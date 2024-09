Könyvfesztivál

2024. szeptember 25. 18:23

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) tagintézményei: az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum könyvkiadói mutatkoznak be a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon szeptember 26. és 29. között a Millenárison.

A könyvfesztiválon többek között ismeretterjesztő irodalomtörténeti és művelődéstörténeti díszalbumokkal, konferencia- és tanulmánykötetekkel, továbbá könyv-, sajtó- és művelődéstörténeti szakmunkákkal várják az olvasókat a tagintézmények - tájékoztatta az Országos Széchényi Könyvtár az MTI-t szerdán.

Mint írták, az Országos Széchényi Könyvtár A könyv marad. A könyv marad. címmel kerekasztal-beszélgetést szervez a könyvszakma aktuális kérdéseiről, a hagyományos könyvek és az e-bookok viszonyáról, a digitális könyvfogyasztás okairól és korlátairól, a könyvkiadók és könyvesboltok jövőjéről és a "booktokker-jelenségről".

A Kairosz Kiadó egyik, az idén megjelent kötete – kairosz.hu

Pénteken 19 órától A gyűjteménytől a könyvig címmel, a szélesebb közönséget megszólító múzeumi kiadványokról tartanak kerekasztal-beszélgetést a Kner Imre teremben: a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A magyar plakát mesterei és a Magyar Nemzeti Múzeum Tárgyak, korok, emberek című sorozatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A Magyar Nemzeti Múzeum a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelenteti meg a Hungarian National Museum - The Building című kötetet, amely A múzeumpalota című kiadvány angol változata: a gazdagon illusztrált kötet az idegen nyelvű érdeklődők számára is hozzáférhetővé teszi a Magyar Nemzeti Múzeum épületének történetét és értékeit - olvasható a közleményben.

A múzeum idei sikerkönyve Lengyel György Jégkori vadászok - A paleolitikum öröksége Magyarországon című kötete.

A HistorIQ című régészeti ismeretterjesztő sorozatban megjelent kötet illusztrátora Gauder Áron filmrendező volt. A szerző és az illusztrátor szombaton 16 órától dedikál az MNMKK pavilonjánál.

A Magyar Nemzeti Múzeum idén kiállítás- és programsorozattal is készült André Kertész születésének 130. évfordulójára: a Kertész130 projekt keretében jelent meg A lélegző archívum - André Kertész háborús naplója és levelei című kiadvány, amely a franciaországi Kertész-archívumban őrzött egykorú dokumentumok és a 2021-ben New Yorkból vásárolt vintázsképek első közös kiadása.

A kötetről szombaton 18 órától a Votisky Zsuzsa teremben Szegedy-Maszák Zsuzsanna beszélget a szerkesztővel, valamint Tomsics Emőke történésszel, Toronyi Zsuzsanna levéltáros-muzeológussal és Tóth Balázs Zoltán esztétával.

A Magyar Természettudományi Múzeum több mint húsz tudományos és ismeretterjesztő kiadvánnyal jelenik meg a könyvfesztiválon, köztük az alapításának jubileumára kiadott, 220 év kincsei című könyvvel, amely az intézmény gyűjteményi anyagából mutat be különleges válogatást.

Emellett az elmúlt évek múzeumi kutatásaiból született kiadványok: a Kárpát-övezetben felfedezett ásványoktól kezdve az eocén élővilág ismertetésén át a magyarság eredetkutatásának embertani és archeogenetikai eredményeit bemutató könyveket is megvásárolhatják majd az érdeklődők, valamint a darazsakról, ragadozó madarakról, a Bakony vagy a Gerecse flórájáról szóló kiadványok, továbbá neves természettudósok, zoológusok életét, munkásságát feldolgozó munkák is elérhetők lesznek a fesztiválon - áll a közleményben.

MTi