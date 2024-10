Újfajta gondolkodásmód az egyházban

2024. október 16. 13:17

A szinódus folyamat, melynek nyomán egészen újfajta gondolkodásmód, párbeszéd mélyülhet el az egyházban - mondta Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök az MTI-nek a Vatikánban október 27-ig tartó püspöki tanácskozás félidején, amelyen a magyarországi és a határon túli egyházmegyék képviselői is részt vesznek.

Mohos Gábor elmondta a szinodalitás közös út megtételét jelenti. "Mi, akik a katolikus egyházban a keresztelés által Krisztus titokzatos testének a tagjai lettünk, együtt járjuk az utat. Nem lehet különféle módon bejárni, csak közösen. Erre az egyház kezdetei óta érvényes igazságra próbálunk most újból rátekinteni, és megtalálni, miként lehet megvalósítani a mai körülmények között, a mostani világban, amely sok szempontból különbözik a kétezer évvel ezelőttitől" - hangsúlyozta a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) képviselője.

Úgy vélte, a jelenleg zajló szinódus céljának számít, hogy egészen újfajta gondolkodásmód mélyüljön el az egyházban, amely egymás jobb megismerését segíti. "Így tudunk jobban odaállni egymás mellé, meghallgatni egymást, jobban figyelembe venni a véleményeket az egyház mindennapi életének, és különösen a missziónak, az evangélium megélésének és hirdetésének a tükrében" - tette hozzá.

Egész októbert lefedi a püspöki szinódus XVI. rendes közgyűlése második ülésszaka, amely a tavaly októberi első ülésszak folytatása.

Ferenc pápa 2014-ben rendkívüli szinódust hívott össze a családról, amely 2015-ben is folytatódott, és főrelátora Erdő Péter bíboros volt. 2018-ban a fiatalokról szólt a tanácskozás, 2023-ban pedig az egyház szinodális jellegére esett a választás.

Mohos Gábor hangsúlyozta, hogy a püspökök tanácskozása ez alkalommal "sem a nulláról indult, a meglévő folyamatokat, a meglévő intézményeket, közösségeket próbáljuk élőbbé, egymással jobban együttműködőbbé tenni".

Emlékeztetett, hogy október 27-én a szinódus lezárul, de tíz munkacsoport jövőre is folytatja a munkát. A tanácskozás összegzését a minden szinódust követő pápai apostoli buzdítás tartalmazza majd.

"A szinódus befejeződik, de a szinodális folyamat éppenhogy elindult az egyház különböző szintjein, hiszen sok mindent most már helyi szinten kell mozgatni, megtalálni a módot, hogy a kérdéseket kibontakoztassuk, továbbfejlesszük" - mondta Mohos Gábor.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek úgy vélte, sokan értelmezik úgy a szinódust, hogy most valami nagy reform következik be, és akkor most mindenki mindent elmondhat. Az MTI-nek kifejtette: "igazából mi az embereket szeretnénk elvezetni Krisztushoz. Krisztus van a középpontban, az Evangélium, és majd Krisztus hozza a megújítást, nem mi. Tudatosítani kell, hogy aki meg van keresztelve, az nem valahol egyedül keresztény, mi közösségben vagyunk keresztények."

"Hacsak egy plébániára gondolunk, ahol nyilvántartunk ezerháromszáz hívőt, abból lehet, hogy vasárnap csak kétszáz, háromszáz van jelen, hol vannak a többiek? És akik ott vannak, amikor hazamennek, beszélnek Jézus Krisztusról? Látszik az életükön, hogy ők tanúságtevő keresztények? Úgy gondolom, hogy a szinódus ezeket az utakat, új gondolkodásmódot, ezt az új lehetőséget kutatja".

A világ több mint kétszázhetven püspöke és további mintegy száz laikus szakértő vesz részt a szinódus mindennapos, délelőtt és délután zajló tanácskozásán. Szó van Európáról, az afrikai Száhel-övezetről, az Amazonas területéről és Kínáról is.

Pál József Csaba temesvári püspök hangsúlyozta: a közös tanácskozás megmutatja, hogy "szükségünk van egymásra. Megtanuljuk a különbözőséget, és próbáljuk megélni az egységet, vagyis azt, hogy globálisan gondolkozzunk és helyileg cselekedjünk. A sokféleséget, nemcsak a különféle kontinensek, országok adják, hanem az eltérő rítusok is. Ugyanahhoz a katolikus egyházhoz tartozó képviselők vannak itt, és látva azt, hogy ők mennyire mások, és tudva, hogy ők is biztosan így látnak minket, az a gondolat ébred fel bennünk, hogy a másiknak szabad másnak lenni, és ezt megtanulhatjuk".

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita szerint a szinodalitást legjobban testvériességnek, családiasságnak lehet lefordítani.

"Egyértelműen a szinodalitás szemléletére összpontosítunk: hogyan tudjuk megszólítani az embereket, hogyan tudjuk őket bekapcsolni a döntéshozatalba, hogyan tudunk úgy tekintéllyel élni, hogy az közben ne mások ellenére legyen. Nagyon sok izgalmas kérdést érintenek ezek a megbeszélések. Bízom a Szentlélekben, hogy megint a legjobbat fogjuk tudni kihozni" - mondta az MTI-nek.

A Vatikánba minden reggel elektromos rollerrel járó metropolita elmondta, hogy a mostani szinódus "zöldesített", mivel a résztvevők már táblagépről imádkoznak.

A püspöki tanácskozás tagjai kedd este részt vettek az olasz rendező, Matteo Garrone idén Ezüst Oroszlán-díjas és Oscar-díjra jelölt, Én vagyok a kapitány című filmje vatikáni vetítésén, amely afrikai fiatalok Európába tartó útjáról szól.

MTi