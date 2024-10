Labdarúgó NB I - Pontokat veszített Győrben az FTC

2024. október 27. 23:04

A címvédő Ferencváros meglepetésre csupán 1-1-es döntetlent játszott az újonc Győr vendégeként a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Az ETO immár öt kör óta veretlen.

11. forduló:

ETO FC Győr-Ferencvárosi TC 1-1 (1-0)

Győr, v.: Erdős

gólszerzők: Ouro (45.), illetve Traore (66.)

sárga lap: Marku (74.), illetve Kady (76.)

ETO FC Győr:

Gyurákovics - Marku, Bitri, Szépe, Heitor, Stefulj - Sahli (Bumba, 67.), Tóth R. (Anton, 84.), Ouro (Boldor, 84.), Gavric (Vianna, 93.) - Krivokapic M. (Diarra, a szünetben)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Makreckis, Cisse (Gruber, 64.), Gartenmann, Ramirez - Rommens (Abu Fani, a szünetben), Maiga (Zachariassen, 59.) - Traore, Kady, Ben Romdhane (Varga B., a szünetben) - Saldanha (Misidjan, a szünetben)

A Ferencváros játszott mezőnyfölényben a meccs első félidejében, ám a zöld-fehérek játékában sem átütőerő, sem ötlet nem volt az első 45 percben, így kevés helyzetig jutottak, gólt pedig nem tudtak szerezni. A győriek az ellentámadásokra rendezkedtek be, majd a játékrész hajrájában egy labdaszerzés után Ouro 23 méterről eleresztett pontatlan lövése egy védő lábán megpattant és Dibuszt becsapva a kapu jobb oldalába vágódott.

A szünetben hármat is cserélt az FTC, ennek ellenére a második félidő első húsz percében a hazaiak játszottak jobban és veszélyesebben. Előnyét viszont nem tudta növelni a Győr, a vendégek pedig Traore kiugrása után egyenlítettek. A hajrára fordulva a vendéglátók egyre fáradtabban mozogtak, Pascal Jansen együttese többször is közel került a gólhoz, majd a 80. percben büntetőt kapott, amit Erdős játékvezető videózás után - a Bitrinek felmutatott piros lappal együtt - visszavont. A Ferencváros legnagyobb helyzeteit is kihagyta, ezért nem tudott egyenlíteni, így másodszor veszített pontokat a szezonban.

MTi