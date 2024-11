2025-től 36 ezer forintra emelkedik az éves parkolási díj Terézvárosban

2024. november 4. 14:27

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2025-től 36 ezer, a két tonnát meghaladó járművek esetében 72 ezer forintra emelkedik az éves parkolási díj – közölte a Momentum hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint Soproni Tamás a közösségi oldalon úgy fogalmazott: eljött az idő, hogy Budapest belső kerületei között Terézváros is rátérjen egy másik útra, és több nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan enyhítse a környezeti károkat, unokáinknak is élhető belvárost hozzon létre.

Ehhez pedig csökkenteni kell a belvárost használó autók számát úgy, hogy az eddigi ingyenes közterület-használatot megszüntetik, és 36 ezer forintos éves tarifát vezetnek be az első autókra a VI. kerületben – emelte ki a polgármester, hozzátéve, hogy ez havonta 3 ezer forintnak, azaz kevesebb mint 5 liter benzin árának felel meg.

„Mindezt a társadalmi igazságosságot szem előtt tartva tesszük, azaz kedvezményekkel segítjük a rászorulókat, és megfizettetjük azt, ha valaki az átlagosnál is többet, nagyobbat szeretne magának a közösből” – tudatta Soproni Tamás. Az éves parkolási engedélyekből befolyt pénzt a Terézváros 2030 programban az „emberléptékű és emberarcú” városfejlesztésre, a kizárólagos lakossági parkolás rendszerének fenntartására, valamint a kedvezményes társasházi parkolóhelyek biztosítására fordítják – ismertette a polgármester.

MTI