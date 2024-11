Szijjártó Péter: Magyarország és Kirgizisztán továbbfejleszti kölcsönösen előnyös együttműködését

2024. november 5. 15:16

Magyarország és Kirgizisztán tovább kívánja fejleszteni kölcsönösen előnyös együttműködését, amelyet a két ország a megerősített stratégiai partnerség szintjére emelt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Biskekben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte, hogy Magyarország és Kirgizisztán a megerősített stratégiai partnerség szintjére emelte az együttműködését, az erről szóló megállapodás a nap folyamán aláírásra került. Tájékoztatása szerint emellett légiközlekedési, filmügyi, vámhatósági és igazságügyi, illetve ösztöndíj-megállapodást is aláírtak a felek. „Mindez mutatja, hogy a magyar-kirgiz együttműködés kifejezetten széles területen mozog” – szögezte le.

Mindazonáltal kifejtette, hogy a legfontosabb mégiscsak a gazdasági együttműködés, és ennek kapcsán üdvözölte, hogy tavaly rekordot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom, idénre pedig ezt is sikerült megduplázni. „Ez világosan mutatja, hogy mind a magyar, mind a kirgiz gazdasági szereplők rendkívül komoly hasznot húznak ebből az együttműködésből” – hangsúlyozta. Majd tudatta, hogy a két ország dolgozik a mezőgazdasági, élelmiszeripari együttműködés fejlesztésén, és jó esély van arra, hogy a Kirgizisztánból származó méz és bárányhús magyar kereskedőkön keresztül juthasson majd el az Európai Unió piacára, miután az együttműködés sikeres volt a kukorica vetőmagok területén is. „Megkezdtük egy magyar vetőmagüzem létrehozását itt, ahogyan egy vízi erőmű építésére is a magyar-kirgiz vállalati együttműködés keretében kerül sor” – jegyezte meg.

MTI