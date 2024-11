Kovács Kokó István az ökölvívó szakszövetség elnöke

2024. november 9. 16:43

Kovács István olimpiai, világ- és Európa-bajnok korábbi bokszolót választották meg elnöknek a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) a szombati tisztújító közgyűlésén.

A posztra eredetileg a korábbi elnökségi tag Kassai Lászlót is jelölte a jelölő bizottság, de ő nem kapta meg a közgyűléstől a jelölő listára való felkerüléshez szükséges szavazati többséget - 39-en támogatták, de 51 kellett volna.

Kovács István - 12 nem és 4 tartózkodás mellett - 84 támogató voksot kapott a jelölő listára kerüléshez, és mivel az alapszabály szerint, ha csak egy jelölt van a listán az elnöki posztra, akkor őt megválasztottnak kell tekinteni, így a korábbi olimpiai bajnokról külön már nem kellett szavazni, 2029-ig ő lett a MÖSZ elnöke.

A szövetséget az elmúlt egy évben a Rácz Attila, Berkó Lajos, Juhász Roland alkotta ügyvivői testület irányította, miután a 2023 januárjában elnökké választott Kurtucz Csaba tavaly októberben lemondott posztjáról.

Megválasztása után az új elnök az MTI-nek elmondta: pontosan 40 éve lépett először a szorítóba, 22 éve fejezte be az ökölvívó pályafutását és tényleg sosem gondolta volna, hogy egyszer a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökként segítheti a sportágát. Hozzátette: az elmúlt évben volt már rá elképzelés és akarat, hogy elnök legyen, de úgy érzi, most jött ehhez össze minden - az ő és a közgyűlés akarata, valamint a nemzetközi helyzet - ahhoz, hogy ez valósággá váljon.

"Rengeteg feladat áll előttünk, ezért azt hiszen, hétfőn be is költözök a szövetségbe" - jelentette ki Kovács István, aki szerint az első feladatuk az lesz, hogy elindítsanak egy gazdasági és jogi átvilágítást, mert csak azután kezdhetik el tervezni a 2025-ös év gazdálkodását, hogy megismerik, az ügyvivő testület mire költötte a 2024-es forrásokat és hogyan áll a kassza.

A sportvezető kiemelte: talán a legfontosabbnak a bérek kifizetését tartja, hiszen több mint negyven olyan versenyző van, aki hónapok óta nem kapott fizetést. A közeljövőben egyeztetniük kell a sportállamtitkársággal, illetve a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és a MÖSZ-nek előbb-utóbb el kell döntenie, hogy átmegy-e az új nemzetközti szövetségbe, a World Boxingba, vagy marad az orosz Umar Kremljov vezette IBA-nál.

Ezen felül azt is hangsúlyozta, hogy a klubok támogatását meg kell oldani, és gondoskodniuk kell a versenyzők olimpiai felkészítéséről is. Jövőre lesz százéves a szövetség, 2026-ban pedig Papp László születésének jön el a századik évfordulója - tette mindehhez hozzá.

A közeljövő feladatai között említette meg a magyar bajnokság megszervezését, azt pedig már korábban elkezdték előkészíteni, hogy a kétszeres ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes Nileborg Krisztián december 7-én WBO (Boksz Világszervezet) ifjúsági világbajnoki címmérkőzésért bokszolhasson.

Hangsúlyozta, hogy a korábbi prezidencális modellel szemben egy lényegesen demokratikusabb, átláthatóbb elnökséget képzel el.

A testület szinte teljesen megújult, amelyet véleménye szerint a sport, a jog és a gazdaság területén nagy potenciállal rendelkező személyekkel sikerült megerősíteni. Őket aktív munkára szeretné fogni és mindenkinek meglesz a maga feladata - tette hozzá.

Az MTI kérdésére elmondta, hogy továbbra is marad a WBO alelnöke, hiszen egyik oldalról sincs olyan rendelkezés, amely kizárná, hogy az amatőr és a profi bokszban is egyszerre töltsön be vezető szerepet. Hozzáfűzte: a veterán bunyósok is - akiknél az alapítvány elnöki tisztét látja el - örülnek a megválasztásának, mert így egy füst alatt megoldódik a két szervezet egyesülése/betagozódása.

