Összefésülik Karácsony Gergely és Vitézy Dávid parkolási javaslatait

2024. november 25. 16:12

Összefésülik a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom), a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság elnöke parkolási rendszert megreformáló javaslatait. A közgyűlés illetékes bizottsága hétfői ülésén tárgyalta a két javaslatot, amelyet az előterjesztők is „egyként” kezelnek – hangzott el. A bizottság nyolc igen szavazattal, két nem ellenében fogadta el és javasolta megtárgyalásra a közgyűlésnek az előterjesztéseket. Vitézy Dávid a csaknem kétórás vita során elhangzottak alapján kiemelte, főpolgármesteri módosító készül arról a javaslatáról, hogy ne legyen érvényes egész éjszaka a P+R kedvezményes bérlet.

Elmondta azt is: egyetért Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) felvetésével, miszerint fenn kell tartani a készpénzes fizetési lehetőséget. Rámutatott: az előterjesztésben ezért felveti a parkolójegyek vásárlási lehetőségét egyes kiskereskedelmi bolthálózatokban. Vitézy Dávid fontos felvetésnek nevezte a Kutyapárt részéről a zónahatárok megvizsgálását, továbbá a Levegő Munkacsoport és a Tisza Párt javaslatát a parkolási díjak inflációkövető emeléséről és a rendszer 2026 előtti bevezetéséről. Walter Katalin, a BKK Zrt. vezérigazgatója az ülésen elmondta, mivel a parkolóautomaták helyett a BudapestGO applikációban szeretnék kezelni a parkolást, „egy élő rendszerbe kell lefejleszteni a nulláról a funkciót”, amit szerinte teszteléssel együtt 2026. január 1-ig sem lehet elvégezni.

Vitézy Dávid és Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a bizottsági ülésen hangsúlyozták, nincs igazán ellenérzés a kerületek részéről a parkolóautomaták megszüntetését illetően, azok üzemeltetése, javítása, a parkolóellenőrök alkalmazása ugyanis évente mintegy hatmilliárd forintot visz el. Walter Katalin közölte, a 314 automata 25 százaléka már most is készpénzmentes, azok meghibásodási rátája alacsonyabb; és az összes tranzakció 85 százaléka bankkártyával zajlik. Az ülésen a bizottsági tagok szavaztak arról is, hogy 2025-ben a BKV és a BKK Zrt. számára egy közös, 30 milliárd forintos folyószámla-hitelkeret mögé állnak tulajdonosi biztosítékként. Ugyancsak 8 igen szavazattal, két tartózkodás mellett találták a közgyűlés számára megtárgyalásra alkalmasnak a Vitézy Dávid által javasolt gyalogosközlekedési stratégiát is.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a budapesti gyalogosközlekedés „egy elhanyagolt mostohagyerek” és nem csak a belvárosban. Ő 50 millió forintot javasolna a 2025-ös költségvetés terhére a járdahálózat felmérésére. Kiss Ambrus válaszában elmondta, nem szeretnék megelőlegezni a jövő évi költségvetés vitáját, ezért erre lesz egy főpolgármesteri módosító indítvány szerdán. Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési igazgatója elmondta, 50 millió forint a járdahálózat teljes akadálymentességi felmérésére nem lesz elegendő.

MTI