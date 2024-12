Könyv a magyar futballról: Torghellétől Szoboszlaiig – Videó

2024. december 5. 18:39

20 év, 20 meccs, avagy Torghellétől Szoboszlaiig címmel elemző könyv jelent a magyar futball elmúlt két évtizedéről.

lira.hu

Amint a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, a Marosi Gergely, Pietsch Tibor és Jandó Zoltán által közösen írt kötet a brazilok elleni 2004-es barátságos találkozótól eleveníti fel a 2024-ig tartó időszak fontosabb, fordulópontokat jelentő válogatott mérkőzéseit.

"Óriási a különbség, hogy amíg két évtizede huszonötezren voltak kíváncsik a brazilok edzésére és utána a szurkolók többsége hazament, most a Bosznia elleni Nemzetek Ligája-meccsen kint voltak negyvenezren" - fogalmazott a 24.hu szerzője, Marosi Gergely, aki szerint egy gigantikus hullámvasút jellemezte a magyar labdarúgás előző két évtizedét. Hozzátette: feltétlenül fordulópont volt Dárdai Pál szövetségi kapitányi megjelenése, mert vele egy olyan, másfajta kommunikáció érkezett meg, amellyel egycsapásra megnyerte a szurkolókat és a játékosokat is magával tudta ragadni.

Marosi elmondta, neki a kedvenc meccse a norvégok elleni 2015-ös budapesti Európa-bajnoki pótselejtezőn Priskin Tamás gólja volt, mert ahhoz hasonló gólörömre szerinte azóta sem volt példa.

priskin

A könyvben a válogatott apropóján szó esik a magyar futball hátországáról, a klubfutballról, az utánpótlás-nevelésről, gazdaságról és pénzügyekről Jandó Zoltán, a G7 gazdasági portál újságírójának tollából.

"Az időszakot két részre lehet osztani, hiszen 2010-ig a magyar futball alulfinanszírozott volt, majd onnantól kezdve ömleni kezdett bele a pénz" - fogalmazott Jandó, aki úgy látja, mivel mostanában akkor is van pénz, ha nincs eredmény, ezért nincsenek igazi motivációk és ez kudarchoz vezethet.

A könyvbemutatón megjelent a 42-szeres válogatott csatár, Torghelle Sándor is, aki nemcsak a brazilok hálójába talált be, hanem a németeknek is két gólt lőtt, és ez utóbbival alapozta meg az egész külföldi karrierjét, ezért mindig nagy örömmel gondol vissza rá.

Szerinte a németek elleni 2004-es győzelem óriási lökést adott Király Gábor, Juhász Roland, Gera Zoltán pályafutásához is. Felidézte, hogy a 2006-os máltai selejtezőre még propelleres géppel utazott a magyar válogatott, és akkoriban az is előfordult, hogy nem voltak "normális" szerelések és az ellenfeleket sem térképezték fel alaposan.

A G-ADAM Kiadó által gondozott könyv olyan emlékezetes momentumokat is felidéz, amint amikor Szalai Ádám "bepiszkálta" az osztrákoknak a válogatott 1972 utáni első Európa-bajnoki gólját, ahogy Szoboszlai Dominik az izlandiak ellen az utolsó pillanatban kilőtte a nemzeti csapatot a 2020-as Eb-re és, illetve ahogy idén a skótok ellen Csoboth Kevin jól érkezett Sallai Roland visszagurítására.

MTi