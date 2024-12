A csapadéksáv gyengülve tovább mozdul észak felé

2024. december 8. 10:52

A Darragh ciklon által újabb ciklon képződik a Földközi-tenger felett, mely vasárnap estétől egyre jobban beleszól időjárásunkba.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: Ma főként az északi, északnyugati harmadban maradhat zárt a felhőzet, másutt lesznek kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok is. Késő délutántól azonban délnyugat felől vastagszik, záródik a felhőtakaró, így a hétfő már országszerte borult, többfelé párás időt tartogat. A felhősödéssel csapadéksáv is érkezik, ami reggelig nagyjából hazánk déli, délnyugati felén okoz az eső mellett a Dunántúl délnyugati, nyugati tájain havas esőt, havazást is. Napközben a csapadéksáv gyengülve tovább mozdul észak felé, délután elsősorban az ország északi, északkeleti felén lehet időszakos csapadék: zömmel eső, záporeső. Az északkeletire forduló szelet ma nagyobb területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hétfőn a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén térségében lesz szelesebb az idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között valószínű.

met.hu