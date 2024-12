Labdarúgó NB I - Ismét blamálta magát a DVSC új vezetőedzője

2024. december 8. 19:13

Az Újpest 2-1-re nyert a második félidő nagyobb részében emberhátrányban játszó Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 16. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A fővárosi lila-fehérek öt mérkőzés óta veretlenek az élvonalban és már csak egy ponttal maradnak el a dobogós helyezéstől.

16. forduló:

Debreceni VSC-Újpest FC 1-2 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Bogár

gólszerzők: Szécsi (53.), illetve Brodic (13.), Lacoux (67.)

kiállítva: Domingues (57.)

sárga lap: Lagator (18.), Kocsis (92.), illetve Nunes (31.), Onovo (37.), Gergényi (60.), Brodic (73.)

DVSC:

-----

Megyeri - Szécsi, Dreskovic, Pellumbi, Ferenczi - Lagator, Szűcs (Sagojan, 89.) - Domingues, Dzsudzsák, Braga (Kocsis D., a szünetben) - Bárány (Kaye, 89.)

Újpest:

-------

Piscitelli (Banai, 73.) - Fiola, Nunes, Duarte, Koburi (Gergényi, 58.) - Tajti, Onovo (Lacoux, 58.) - Dénes (Dékei, 64.), Mucsányi, Horváth K. - Brodic

A mezőnyben kiegyenlített küzdelem folyt, de kapura a vendégek voltak veszélyesebbek az első félidőben. Ennek megfelelően még az első negyedóra letelte előtt megszerezték a vezetést, labdaszerzést követően Brodic nagyszerűen helyezett, pontos lövéssel 20 méterről vette be Megyeri kapuját. A Debrecen igyekezett küzdeni az egyenlítésért, azonban a támadásainak a befejezése pontatlan volt, így a szünetben az összességében valamivel jobban futballozó Újpest vezetett egy góllal.

Fordulás után az újpesti kapu előterében többször is feltűnő Szécsi előbb nagy helyzetben még nem tudott betalálni - Piscitelli védése miatt -, azután viszont 16 méterről remekül találta el a labdát, így az egyébként is fölénybe kerülő hazaiaknak sikerült egyenlíteniük. Rövidesen azonban bajba került a DVSC, ugyanis Dominguest azonnali piros lappal kiállította a játékvezető, ennek nyomán pedig újfent a fővárosi együttes vette magához a kezdeményezést. Ennek hamar eredménye is lett, a második újpesti találatra pedig már nem tudott válaszolni a DVSC.

MTi