Az 1600. Macskák előadást játssza a Madách Színház vasárnap

2025. január 4. 20:25

Ezerhatszázadik alkalommal játssza a Macskák című darabot a Madách Színház; Andrew Lloyd Webber T. S. Eliot költeményei alapján írt, világsikerű musicaljének jubileumi előadását vasárnap láthatja a közönség.

A darabot Budapesten 1983-ban Szirtes Tamás rendezésében és Seregi László koreográfiájával mutatták be. Az azóta több "macskaéletet" is megélt musical 1600. előadását vasárnap 19 órakor játsszák - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Kiemelték, a magyar színházi életben még soha nem volt példa arra, hogy egy előadás csaknem 42 évig megszakítás nélkül legyen műsoron, az eredeti rendezésben, koreográfiával, változatlan formában.

Idézték Andrew Lloyd Webbert, a darab zeneszerzőjét, aki többször elmondta, hogy pályafutása során ő sem látott még soha ekkora sikerszériát. A Macskák előadás fogalommá és a magyar színháztörténet részévé vált.

Andrew Lloyd Webber sikerdarabjának színreviteli jogát Szirtes Tamás és a Madách Színház 1982-ben kapta meg, így Budapesten közvetlenül a londoni premier után láthatta a magyar közönség az akkori színházi világ egyik legnagyobb szenzációját.

T. S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusát zenésítette meg Andrew Lloyd Webber, ebből készült a világsikerű musical. A darab története szerint macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék - emberi tulajdonságokkal felruházott - macskái, eltáncolják és eldalolják életüket.

A musical a londoni West Enden 21 évig, a New York-i Broadwayn pedig 24 évig volt műsoron. A Macskák Budapesten még ennél is nagyobb siker lett, csaknem 42 éve van repertoáron. Premierje óta minden hazai színházi rekordot megdöntött, generációk nőttek fel rajta, és több generáció váltotta egymást a különböző szerepekben is.

Az előadáshoz a dalszöveget, T. S. Eliot verseit Romhányi József fordította. Az ő nyelvi leleményeinek, szóbőségének és játékosságának nagy szerepe van a Macskák sikerében.

A Macskákkal indult el az a változás, amely a 2000-es évekre nemzetközi szinten is elismert musicalszínházzá tette a Madách Színházat.

