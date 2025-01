Megvertük az olaszokat

2025. január 18. 19:37

A magyar válogatott 13-12-re nyert az olasz csapat ellen szombaton a görögországi világkupa-selejtező 5-8. helyért zajló csoportküzdelmeinek második fordulójában.

Cseh Sándor együttese - amely pénteken 18-9-re legyőzte az izraelieket - ezzel vezeti a csoportját, és egy lépésre van a sorozat áprilisi szuperdöntőjétől.

A magyar csapat a zárónapon a vb-címvédő, de a vk-selejtezőre alaposan átalakított amerikai együttessel találkozik. A csoportkörben már összecsaptak a felek, akkor a magyarok 12-7-re nyertek. Ezzel együtt kialakulhat hármas holtverseny, a hazai szövetség Facebook-oldalának közlése szerint pedig "a legújabb, bár még nem publikált szabály szerint" ebben az esetben csak az egymás elleni eredményeket veszik figyelembe a sorrend megállapításánál.

Női világkupa, selejtező (Alexandrúpoli):

az 5-8. helyért, 2. forduló:

Magyarország-Olaszország 13-12 (3-2, 2-4, 6-3, 2-3)

a magyar csapat gólszerzői: Keszthelyi 5, Faragó, Pogonyi, Leimeter 2-2, Hajdú, Rybanska 1-1

Kiegyenlített küzdelmet vívott egymással a két csapat az első negyedben, amely során először a játékrész végén Rybanska Natasa távoli lövésével kerültek előnybe a magyarok (3-2).

A második negyed elején az újonc Pogonyi Bíbor góljaival kettővel ellépett a magyar válogatott, az olaszok azonban gyorsan visszajöttek, két előnyt - ebből egy duplát - értékesítve. A rivális lendületben maradt és a nagyszünet előtt sorozatban harmadszor is betalált, amivel visszavette a vezetést (5-6).

A fordulást követően az olimpiai bronzérmes Keszthelyi Rita a kezébe vette az irányítást, négy gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott, a magyarok így kétgólos előnnyel fordultak rá az utolsó nyolc percre (11-9).

A zárónegyedben is Keszthelyi volt az együttes vezére, kiváló megmozdulásainak köszönhetően nem volt esélye az egyenlítésre az olaszoknak, akik végül 10 másodperccel a vége előtt csak egy gólra tudtak feljönni.

"A győzelmet is gyakorolni kell valahol. Ilyen értelemben volt igazán fontos ez a mai találkozó. Mert persze új a csapatunk, és gyakorlunk sokat, ám ennyi mérkőzés után, amikor már az utolsó két napra fordulunk, az ember alapvetően nyerni akar, a hogyan másodlagos - idézte a szövetség Cseh Sándort. - Végül is lőttünk tizenhárom gólt, az irammal, a felúszással nem volt gond, ez tetszett nagyon. Amikor 15 hátrányt kapsz, akkor persze nehéz kevés góllal megúszni egy mérkőzést, mégsem mehetek el szó nélkül három-négy olyan akciógóljuk mellett, amit nem lett volna szabad engedni - gyakorlatilag ennyi a negatívum, meg talán az, hogy amikor elkezdtek zónázni, akkor picit megálltunk elöl."

A szövetségi kapitány hozzátette, a harmadik negyedben nagyon sokat számított az, hogy mozgékonyabbá vált a védekezés, ha pedig ez elkezd működni, az erőt és önbizalmat ad.

"Meg persze amikor van egy Keszthelyi Ritád, aki magára vállalja a felelősséget. Akkor a gólszerzés is könnyebbé válik. Ehhez az is kellett, hogy sokkal többet és pontosabban passzoltunk, nem akartuk mindenáron centerbe adni a labdát, ez ott komoly fordulatot jelentett. Igaz, a végén valahogy mégis magunkra húztuk őket, de most tényleg az volt a lényeg, hogy győzzünk. Ötödik nap, ötödik meccs - a vége felé bennem is csak az munkált, hogy akkor ez most egy ilyen mérkőzés, mindegy, hogyan, csak húzzuk be, és ez sikerült."

mti