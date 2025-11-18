Rétvári Bence a Tisza Párt jelöltjeiről: Nincsenek új húzónevek, vannak viszont csőstül a baloldali kispadról

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 18. 14:07

Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes a közösségi médiában reagált a Tisza Párt által hétfőn nyilvánosságra hozott jelöltlistára.

A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: semmilyen meglepetést nem okozott számára a névsor, mivel nem jelentek meg új, széles körben ismert vagy nagy támogatottságot hozó személyek a párt támogatói között. Rétvári szerint ehelyett „csőstül érkeztek a baloldal kispadjáról” azok, akik végül helyet kaptak a listán.

A belügyminiszter-helyettes posztjában arra is utalt, hogy a Tisza Párt jelöltjei között olyan balodaliak találhatók, akik korábban csupán második vagy harmadik vonalbeli szereplőként voltak jelen. Értékelése szerint ez mutatja, mire lehet számítani, ha a Tisza Párt a későbbiekben döntéshozói pozíciókba kerülne.

Rétvári Bence a baloldal korábbi kormányzati időszakaira emlékeztetve azt írta: amikor Magyarországon baloldali vezetés irányít, „Brüsszel diktál”, a hazai politikai és gazdasági következmények pedig előre borítékolhatók:

„A kampányban jön az ígérgetés, majd ha hatalomra kerülnek jön a háborús retorika, jönnek a megszorítások, az adóemelések, a növekvő munkanélküliség és a teljes káosz! Ugyanaz a régi balos forgatókönyv, amit már láttunk és amiből soha többet nem kérünk!”

A poszt végén Rétvári arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt jelöltjeit baloldali és brüsszeli kötődésű politikusok, akik veszélyt jelentenek az ország számára.

„Ne hagyjuk, hogy döntéshozói szerepbe kerüljenek”

- hangsúlyozta Rétvári Bence, Vác és térségének országyűlési képviselője.

Főkép: Magyar Péter Vácott 2024-ben. Fotó: GK