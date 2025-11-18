Harrach Péter: A keresztény kultúra értékei biztos alapot adnak az óvodai nevelésnek

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 18. 16:06

A kormány rendeletmódosítással erősíti a keresztény értékrendet az óvodákban, Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese üdvözölte a döntést és a gyermekek védelmét emelte ki.

A kormány friss módosítása új alapokra helyezi az óvodai nevelés egyik legfontosabb fejezetét: november 13-tól az intézményeknek keresztény kultúrán alapuló értékrendet kell közvetíteniük a gyermekek felé. A Magyar Közlönyben megjelent változtatás az érzelmi és erkölcsi nevelésről szóló részt érinti, ahol a korábbi „kulturális értékek” kifejezést váltotta fel az új megfogalmazás.

A rendelet így fogalmaz:

„…az »a kulturális értékek« szövegrész helyébe az »a keresztény kultúrán alapuló értékrend« szöveg lép.”

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet III., Az óvodai nevelés feladatai fejezet módosítása tehát nem von el a korábbi nevelési célokból, hanem azok alapját erősíti meg egy történelmileg meghatározó, a magyar társadalom identitását évszázadok óta formáló értékrend hangsúlyosabb jelenlétével. A korábban érvényben lévő mondat a gyermek nyitottságára, nemzeti identitástudatára, a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jó és szép iránti fogékonyságára épít – ezek továbbra is fontos elemek maradnak, immár a keresztény kultúra értékeinek kijelölt keretében.

„A kereszténység nem megosztó, hanem az emberi természetnek megfelelő normalitást képviseli”

A változtatás hátteréről Harrach Péter országgyűlési képviselőt, a KDNP frakcióvezető-helyettesét, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnökét kérdeztük.

Harrach Péter szerint a módosítás lényege nem a kizárás vagy a különbözőség hangsúlyozása, sokkal inkább egy általános emberi értékrend megerősítése:

„Amikor azt mondjuk, hogy keresztény, akkor az emberi természetnek megfelelő, a teremtett világ törvényeivel összhangban álló világnézetről beszélünk. A kereszténység nem megosztó, hanem a normalitás megfogalmazása, amely egyetemes emberi értékeket hordoz.”

Hangsúlyozta: a keresztény kultúra értékeinek óvodai megjelenítése nem jelent hitbéli kötelezettséget. Sokkal inkább olyan erkölcsi alapok átadásáról van szó – például a szeretet, az együttérzés, a közösség tisztelete –, amelyek „mindenki számára érthetőek és befogadhatóak”.

Miért fontos minderre már az óvodában figyelmet fordítani?

A képviselő szerint az óvodáskor különösen érzékeny szakasz, ahol a gyermekek még erősen fogékonyak a környezetükből érkező mintákra.

„Ebben a változó világban olyan törekvések is megjelennek, amelyek sok esetben az emberi természet és a társadalom ellen hatnak. Ha ezek bekerülnek a nevelésbe, akkor akadályozhatják a gyermek egészséges lelki és szellemi fejlődését. A keresztény kultúra értékei viszont egy egészséges, kiegyensúlyozott világkép felé vezetik a fiatalokat.”

Harrach Péter kiemelte: a cél nem a megosztás, hanem éppen ellenkezőleg, a gyerekek védelme és olyan stabil erkölcsi alapok közvetítése, amelyek hosszú távon segítik őket eligazodni egy sokszor bizonytalan világban.

A kormány döntése a keresztény kultúra értékeinek hangsúlyosabb szerepéről nem új elvárásokat kíván teremteni, hanem a magyar köznevelés hagyományosan meglévő pilléreit erősíti meg. Az óvodai nevelés új irányelve így olyan értékrendet támogat, amely generációk óta meghatározza a magyar társadalom erkölcsi és közösségi alapjait.

A változtatás üzenete világos: a legkisebbek egészséges lelki és erkölcsi fejlődése érdekében szükség van szilárd, emberközpontú és nemzeti hagyományainkhoz kötődő alapokra – a keresztény kultúrából fakadó értékek pedig több mint egy évezred óta bizonyítják, hogy ilyen támpontot adnak.

Főkép: Harrach Péter beszédet mond a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség által rendezett Kereszténydemokrata Esten. Fotó: MKDSZ