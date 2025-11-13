Andrew Cushin: Igyekszem mindent szivacsként magamba szívni a turnékon

Szerző: Lobó-Szalóky Lázár

Andrew Cushin Newcastle upon Tyne-ból származó angol énekes-dalszerző, aki az utóbbi időszakban hirtelen vált népszerűvé a nemzetközi zenei életben. Első albuma a Waiting For The Rain 2023-ban jelent meg. Ezt követően olyan világsztárok előzenekara volt, mint Noel Gallagher és Louis Tomlinson és az önálló fellépései is egyre nagyobb tömegeket vonzottak. Második albuma, az idén megjelent Love Is For Everyone már sztárstátuszba repítette a fiatal Geordie-t, aki egy európai- és brit turnét követően, jelenleg már az USA klubjaiban arat zajos sikert. Cushin-t Észak-Amerikában értük utol, aki exkluzív interjút adott a Gondolának.

Játszottál Budapesten 2023-ban, Louis Tomlinson és The Lathums társaságában. Milyen érzés volt Magyarországon fellépni, és mi volt a legnagyobb emléked az estéről?

Álomszerű volt Magyarországon játszani! Sosem hittem volna, hogy egyszer lehetőségem lesz itt zenélni. Különleges este volt nekem és a zenekarnak is. Emlékszem, hogy a koncert után az öltöző padlóján aludtam el, annyi sört megittunk. Nem sok mindenre emlékszem onnantól, de fantasztikus volt!

A második albumod a Love Is For Everyone. Mi inspirálta a címet, és miben különbözik ez a lemez a Waiting For The Rain-től?

Valami olyat akartam írni, ami sokakhoz szól és mindenkinek könnyű kapcsolódni vele. Mindenki szerelembe esik és sajnos el is múlhat a szerelem, ez a legtermészetesebb dolog a világon; ezért jó témának éreztem a második albumhoz. Az első lemez nagyon önreflexív volt, az életemben bekövetkezett veszteségekről szólt. Egy fontos album volt a mentális egészségem szempontjából. Mivel a Love is For Everyone alatt nem volt lelki terhem, úgy éreztem írnom kell valamiről, amit mindenki könnyen befogadhat.

A lemez kapcsán elmondtad, hogy mindenkinek szólnak a dalok, van benne néhány folk jellegű nóta, dallamos rock balladák és érzelmes, szerelmes számok is. Tudnál választani egy olyan dalt, amit kiemelnél, mint a kedvenced?

A „Kiss the Sky” ami a leginkább megérintett. A producerrel, Gareth Nuttall nem láttuk előre, milyen irányba tart majd a végeredmény, amíg végül el nem készült. Eredetileg akusztikus balladaként szántam, de teljesen más irányt vett a hangszerelés. Nagyon büszke vagyok rá.

Előzenekarként játszottál már olyan nagy nevekkel, mint Noel Gallagher és Louis Tomlinson, és közben önálló nagykoncertjeid is voltak az Egyesült Királyságban. Hogyan változott a színpadi előadásmódod a kezdetekhez képest?

Igyekszem mindent „szivacsként” magamba szívni a turnékon. Erősen hatott rám Noel, a mentorálása sokat segített dalszerzőként és szövegíróként is. Louis műsorának előadásmódja lenyűgöző volt. Azt hiszem, az, hogy figyelek rájuk és időt töltök velük, megkönnyíti, hogy a saját stílusomat formáljam, mind nagy hatással vannak a mai előadásmódomra.

A hangzásod sok stílusból merít (folk, rock stb.). Hogyan formálták a Newcastle-i gyökereid a Love Is For Everyone zenéjét, és volt-e valami gyermekkori hatás, ami idáig vezetett?

Newcastle az a hely, ami azzá formált engem aki most vagyok. Nem tudnám ezt csinálni megélhetésként a szülővárosom és az emberek folyamatos, óriási támogatása nélkül. Csak azt szeretném, hogy büszkék legyenek rám “mint egy igazi Geordie-ra”

Mi az, ami a legjobban izgat a jelenlegi turnén? Vannak még olyan helyek, ahol még nem játszottál, vagy pillanatok, amiket vársz? Visszatérnél Magyarországra később, immár headlinerként?

Jelenleg Észak-Amerikában vagyunk, miközben ezt az interjút adom és ez önmagában is hihetetlen számomra! Most fejeztük be az európai-brit turnét és azt kell mondanom, minden remek volt. Muszáj megemlítenem idénről a hazai, teltházas Newcastle City Hall-fellépésünket, hiszen az egyik legjobb éjszaka volt az életemben. Remélem, továbbra is élvezni fogom, amit csinálok, és meglátjuk, meddig juthatok el.

Főkép: ANdrew Cushin Fotó: LAB Records/Songbird Management