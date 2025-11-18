Látogatóbarát fejlesztések a gödi Nemeskéri Parkerdőben

Szerző: MTI

2025. november 18. 17:37

A Pilisi Parkerdő munkatársai felújították a Göd közelében található Nemeskéri Parkerdőt, a beavatkozás megerősítette az őshonos egyedeket és a faállomány jobban ellenáll a klímaváltozásnak.

Tájékoztatásuk szerint a munkálatokat a település önkormányzata finanszírozta, az erdészek szakmai és élőmunka-támogatást biztosítottak a projekthez.

Az erdőkezelési munkák során a természetes újulat segítése érdekében a faborításban kialakult lékekből eltávolították az özönnövényeket, az akácot, a nyugati ostorfát és a zöld juhart, valamint gondozták a 2023-ban elvetett csertölgycsemetéket.

Három erdőrészletben célzott kitermeléssel eltávolították az őshonos fajok fejlődését akadályozó fákat, valamint kivágták a balesetveszélyes egyedeket, köztük több teljesen vagy részben elszáradt nyárfát.

A természetközeli városierdő-kezelés nyomán gödi erdőlátogatók világosabb, élőbb erdőrészletekkel találkoznak, ahol több fényhez jutnak a tölgyek és számtalan őshonos fa- és cserjefaj növekszik.

A Pilisi Parkerdő 2019-ben elindított városierdő-fejlesztési programja a közjóléti erdőgazdálkodás megújításának egyik mintapéldája.

A cél: a városi és elővárosi erdők ökológiai stabilitásának növelése, klímaadaptációs képességeik megerősítése és a társadalmi szerepvállalás kiteljesítése - ismertette az erdőgazdaság.

A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdőgazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komárom-Esztergom vármegyében a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi- és a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság, valamint a Csepeli-síkság területén. Évente 32 millió látogató keresi fel a területet, melynek közel húsz százalékán nem folytatnak faanyagtermelést. A főváros közelsége miatt ezek az erdők a lakosság számára rekreációs és sportcélpontként is szolgálnak.

A társaság 250 főt foglalkoztat, 2022-ben 5,4 milliárd forint árbevételt ért el 150 millió forint adózott eredménnyel, 2023-ban a bevételek megközelítették a 9 milliárd forintot, 200 millió forint adózott eredménnyel.