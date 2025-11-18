A nevelőszülők munkája küldetés - hangsúlyozta Móring József Attila az Országgyűlésben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Móring József Attila a nevelőszülők küldetéséről Rétvári Bence a gyermekvédelmi támogatások jelentős bővítéséről beszélt az Országgyűlésben.

A gyermekvédelem megerősítését, a nevelőszülők támogatásának bővítését és a gyermekotthonok fejlesztését helyezte középpontba napirend előtti felszólalásában Móring József Attila, a KDNP országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, a kormány eltökélt szándéka, hogy olyan gyermekvédelmi rendszert működtessen, amely valódi segítséget nyújt a XXI. század kihívásai között felnövő gyermekek számára.

A politikus leszögezte: minden gyermek érték, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságos, szeretetteljes és fejlődését támogató környezetben nőhessen fel. Ez ugyanúgy vonatkozik a több ezer, állami gondoskodásban élő fiatalra is, akik jelenleg nevelőszülőknél, gyermekotthonokban vagy nevelőotthonokban találják meg mindennapi ellátásukat.

Gyermekotthonok fejlesztése, családias ellátási formák erősítése

Móring emlékeztetett: az elmúlt időszakban olyan intézkedések születtek, amelyek célja a gyermekotthonok folyamatos modernizálása és a gyermekek életkörülményeinek javítása. Kiemelte annak fontosságát, hogy a gyerekek minél inkább családias jellegű közösségben élhessenek, ahol megtapasztalhatják a figyelmet, a törődést és a személyre szabott támogatást.

Jelenleg mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondozásban: kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, és körülbelül négyszáz fiatalkorú börtönben. A képviselő szerint a nevelőszülői elhelyezés áll a legközelebb a családi modellhez, ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít ennek megerősítésére.

„A nevelőszülők munkája küldetés”

A KDNP-s politikus személyes tapasztalataira is utalt, amikor elmondta: tisztelettel és szeretettel beszél azokról a nevelőszülőkről, akiket közelről ismer, mert az általuk nyújtott gondoskodás valódi társadalmi érték.

„A nevelőszülők munkája küldetés, amely nélkülözhetetlen a társadalom stabilitásához”

- hangsúlyozta.

Béremelés és hárompontos akcióterv a nevelőszülőkért

Móring bejelentette:

2026. január 1-jétől 15 százalékos béremelés vár a szociális ágazat dolgozóira.

A nevelőszülők számára pedig hárompontos akciótervet dolgoztak ki:

Megduplázzák a nevelőszülők alapdíját.

Minden nevelt gyermek után jár az alapdíj, nemcsak egy korábbi, alacsonyabb kiegészítő támogatás.

A speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekek után járó többletdíj szintén duplájára emelkedik.

Emellett az állam a gyermekvédelmi gondoskodásban élők számára ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget biztosít, beleértve mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati képzés költségeit.

További támogatások a gyermekotthonokban élőknek

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában több kiegészítő intézkedést ismertetett:

A gyermekotthonokban a napi étkezés minimumösszege 4000 forintra emelkedik.

A ruházatra fordítható éves keret legalább 200 000 forint lesz.

Bevezették az új, 50 000 forintos sportolási támogatást.

Emellett minden járásban új gyermekvédelmi és gyámügyi álláshelyek jönnek létre, nő a gyermekvédelmi gyámok száma, a gyámi pótlék pedig mintegy 50 százalékkal emelkedik.

Rétvári szerint mindez azt szolgálja, hogy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek megbecsülése erősödjön – azoké is, akik külső szemlélőként ügyelnek arra, hogy a fiatalok megfelelő körülmények között nevelkedjenek, és ne történjen velük visszaélés.

