A Fidelitas elnöke is részt vesz Donald Trump elnöki beiktatásán

2025. január 20. 10:25

Mohácsy István is részt vesz Donald J. Trump elnöki beiktatásán. A Fidelitas elnöke ezt Facebook-oldalán jelentette be, továbbá hozzátette, hogy „az elkövetkező napokban fiatal republikánus vezetőkkel találkozunk, mivel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy szervezetünk a tengerentúlon is erős kapcsolatokat építsen ki”. „Megérkeztünk Washingtonba a Fidelitas delegációjával, miután meghívást kaptunk a Republicans for National Renewal szervezettől, hogy részt vegyünk Donald J. Trump elnöki beiktatásán” – írta Facebook-bejegyzésében Mohácsy István.

„Az elkövetkező napokban fiatal republikánus vezetőkkel találkozunk, mivel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy szervezetünk a tengerentúlon is erős kapcsolatokat építsen ki” – fogalmazott. Gál Kinga, a Fidesz európai parlament képviselője és egyben a Patrióták Európáért-frakció (PfE) alelnöke is részt vesz Donald Trump megválasztott amerikai elnök hétfői beiktatásán. A politikus ezt Facebook-oldalán jelentette be, valamint kifejtette: az ünnepségen Santiago Abascal, a Patrióták és a spanyol VOX párt elnöke és Takács Szabolcs magyar nagykövet is részt vesz.

hirado.hu