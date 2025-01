Lőw Zsolt Jürgen Klopp oldalán folytatja pályafutását

2025. január 27. 11:00

Lőw Zsolt csatlakozik a Red Bull Globalhoz, ahol Jürgen Klopp mellett tevékenykedik majd mint a futballfejlesztések vezetője, ezt maga a magyar szakember közölte az M4Sporttal. A most 45 éves Lőw Zsolt a Lieferingben kezdte edzői pályafutását, majd dolgozott a Salzburgnál és a Leipzignél is, ezt követően évekig Thomas Tuchel asszisztense volt: a páros megjárta a Paris Saint-Germaint, a Chelsea-t és a Bayern Münchent is. Franciaországban többek között két bajnoki címet, Angliában Bajnokok Ligáját, Németországban pedig bajnokságot nyertek együtt. Tuchellel már nem tartott az angol válogatott kispadjára.

A Red Bull Global egy számos sportcsapatot (többek között az AlphaTaurit, az EHC Münchent, a Red Bull Salzburgot, az FC Lieferinget, a New York Red Bullst, az RB Leipziget és a Red Bull Racinget is) magába foglaló multinacionális magánvállalat, amely a City Football Group mellett jelenleg az egyik legnagyobb futballkonszernnek számít.

