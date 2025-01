Triplázott a magyar innovációs diákcsapat Tajvanban

2025. január 28. 11:30

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a Magyar Innovációs Szövetség által delegált csapat a Taiwan International Science Fair-en (TISF), az egyik legrangosabb nemzetközi tudományos kiállításon. Mindhárom magyar versenyző díjazásban részesült, egyikük pedig dobogós minősítést szerzett – jelentette a Gondolának a MISZ.

A magyar versenyzők korábban az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián értek el kiváló eredményeket, most pedig a nemzetközi mezőnyben is bizonyítva hódították meg Tajvant is.

A Magyar Innovációs Szövetség idén több projektet is delegált a Taiwan International Science Fair-re (TISF), hogy képviseljék hazánkat a rangos nemzetközi megmérettetésen. A TISF-et 2002-ben alapította a Tajvani Oktatási Minisztérium, és 2010-ben csatlakoztak először a nemzetközi partnerek által delegált versenyzők. 2025-ben összesen 658 hazai és külföldi résztvevő vesz részt, 233 kutatási projekttel. Több mint 30 országból érkező ifjú kutatók az impozáns méretű Tajvani Nemzeti Tudományos Oktatási Központban mérték össze tudásukat.

Zsigó Dalma Kamilla, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanulója a "Wibrazz" című projektjével a számítástechnika és mérnökinformatikus kategóriában 3. díjban, Raposa Bálint, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákja kémia kategóriában, "Szén-aerogélek lítium-levegő akkumulátorban történő alkalmazása" c. munkájával 4. díjban, Ivánka Laura, a The British International School Budapest diákja viselkedés és társadalomtudomány kategóriában "DIVE&CLEAN" c. projektjével 4. díjban részesült a Taiwan International Science Fair-en.

A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjai, Zsigó Dalma Kamilla a 32. és a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpián harmadik díjban, Raposa Bálint pedig a 33. OTIO-n második díjban részesült. Ivánka Laura, a 34. OTIO versenyzője, a RoboCup Magyarország delegáltja.



gondola