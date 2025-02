Lánczi András szerint külföldről támogatott puccskísérlet zajlik a magyar kormány ellen

2025. február 3. 13:57

Szájer József, Balog Zoltán, Orbán Balázs, Rogán Antal? Megvan, mi a közös bennük: ellenük folyt és folyik mostanában kilövési akció. Vajon ki lesz a következő? Ezt a kérdést tette fel Lánczi András a Mandineren, a Külföldről támogatott puccskísérlet zajlik a magyar kormány ellen című cikkében. A filozófus, korábbi Corvinus-rektor, akinek az „amit ma korrupciónak neveznek, az a Fidesz politikájának lényege” mondatot köszönhetjük, világosan kifejti azt, amit már a címben is előrevetít – írja a 444.hu. „2024 a magyar »belpolitikában« arról lesz emlékezetes, hogy a külföldi beavatkozási kísérletek egyre nyíltabbá váltak. Az amerikai nagykövet teljes tevékenysége, vagy az EU parlamentjében lezajlott őszi, úgynevezett magyar vita egyértelművé tette, hogy a bel- és külpolitika határvonala elmosódott. Az is világossá vált, hogy a célzott támadások szervezettsége, pénzügyi alapja és a más országokban is alkalmazott eszközök stílusa arra utal, hogy külföldről inspirált kormánybuktatási akció zajlik” – írja. Lánczi András úgy véli, hogy egyértelműen színes forradalomra készülnek Magyarországon. „Fikció lenne mindez? Aligha. Hiszen amerikai és európai személyek már egyre nyíltabban beszélnek a kívánatosságáról. Ráadásul az elmúlt egy-két évtizedben Közép- és Kelet-Európában több kormánybuktató folyamat zajlott le ilyen-olyan ‘forradalmaknak’ elnevezett formákban, és a mintázatok alapján valószínűsíthető, hogy külföldi háttér is áll mögöttük.”

Lánczi András cikke érthetően magyarázza el, miért létfontosságú a szuverenitás védelme Magyarország jövője szempontjából, még azok számára is, akik eddig nem értették a mélyebb összefüggéseket. A védekezéshez szükséges fegyver pedig szerencsére biztos kézben van: a Szuverenitásvédelmi Hivatalt a fia, Lánczi Tamás vezeti. „Orbán Viktor mind elvi, mind gyakorlati szinten az antikommunizmus elkötelezett ellenfele volt életében. És ez nem csupán egy kommunikációs fogás, hanem egy korszakalkotó elvi állásfoglalás. Mindig tisztában volt vele, hogy a haza és annak szuverenitása az első. Szabadságunk alapja pedig az elsőrendű védelme – még a zsoldosok ellenében is” – zárja írását. Frissítés: A Mandiner így írta át Lánczi szövegét, nem jelezve, hogy azt utólag megváltoztatták: „Orbán Viktor egész életében antikommunista volt, ezt senki nem vonhatja kétségbe.”

hirado.hu