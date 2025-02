Meg kell védeni az európai gazdákat a brüsszeli szélsőség ellen

2025. február 24. 23:30

Az európai gazdákat, az európai polgárok mindennapi kenyerét meg kell védeni - hangsúlyozta az agrárminiszter hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Nagy István szerint erre azért van szükség, mert a közös agrárpolitika átalakítását célzó uniós javaslatokkal - amelyek között szerepel például a terület alapú támogatások elvonása és az állattartók megadóztatása - teljes mértékben át kívánják alakítani az európai agráriumot. Ugyanakkor az EU nem érzékeli, hogy ez a mindennapi élelmezésbiztonságot veszélyezteti - jegyezte meg.

A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: az EU által készített, az agráriumot érintő stratégiai párbeszéd elnevezésű dokumentumra reagálva a magyar uniós elnökség alatt a 27 agrárminiszter egyöntetű véleményt fogalmazott meg, és letettek az asztalra egy olyan megállapodást, amelyben benne van, hogy meg kell maradniuk a terület alapú támogatásoknak és szükség van külön agrárbüdzsére.

Mindezekre válaszul azonban egy olyan bizottsági dokumentum érkezett, amelyben sajnos még mindig az a nézet uralkodik, hogy a terület alapú támogatás nem jár mindenkinek, valamint hogy nincs külön agrárbüdzsé - mondta a miniszter.

Nagy István szerint mindez, összeadódva Ukrajna uniós csatlakozásával óriási veszélyeket rejt a magyar és az egész európai gazdatársadalom számára. Az M1 aktuális csatornán a miniszter arra is rámutatott, hogy ha nem lesz a közös agrárpolitikának külön önálló büdzséje, hanem azt beolvasztják a nagy közös keretbe, akkor bármilyen feltételezett politikai döntés következtében azonnal beszüntetik annak is a finanszírozását.

A tárcavezető leszögezte: nem akarnak és nem is fognak belenyugodni abba, hogy ne a 27 agrárminiszter közös akarata érvényesüljön.

Nagy István kitért a most zajló agrár országjárásra is, amelynek állomásain elmondják a gazdáknak, hogy milyen lehetőségeik vannak a fejlesztésre. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmüket, hogy mit veszíthetnek, mivel most fog eldőlni, hogy megmarad-e a terület alapú támogatás, megmarad-e a közös agrár büdzsé - tette hozzá.

A miniszter jelezte, hogy a tavalyi 30 után az idén 40 pályázatot jelentetnek meg, 2025-ben 790 milliárd forintot szeretnénk kifizetni a gazdáknak azért, hogy tudjanak fejleszteni és tudjanak előre lépni.

Emlékeztetett: amikor a gazdákkal olyan kihívások jöttek szembe, mint a történelmi mértékű aszály, a háború, az energiaválság, a brüsszeli szankciók, akkor a magyar kormány egy történelmi választ adott, és a brüsszeli forrásokhoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80 százalékra emelte, így 100 euróból 20 érkezik Brüsszelből és 80 a nemzeti forrásból. Ezzel a Brüsszelből kapott 600 milliárd forinthoz a kormány 2300 milliárd forintot tett hozzá - emelte ki.

Nagy István a Kossuth rádióban a lehetséges árstopokról elmondta, nagyon reméli, hogy eredményre vezetnek a nemzetgazdasági miniszter és a kereskedőláncok vezetőinek tárgyalásai, és utóbbiak megértik, hogy "önmérséklet kell, az árrésüket mérsékelni kell".

mti